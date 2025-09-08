「遅きに失した」落選議員からは恨み節

自民党を割って臨時総裁選の是非が決まるはずだった８日を前に、退陣を決断した石破首相。

党関係者からは、分断回避を評価する一方、「遅きに失した」と批判する声もあがった。

党宮崎県連会長の古川禎久衆院議員（６０）は、「少数与党の決められない政治が続いては国民への責任を果たせない。（石破首相は）最善の選択をされたと思う」とコメントした。

宮崎県は保守王国とされながら、参院選選挙区では、３選を目指した自民現職が、立憲民主党の新人に僅差で敗れた。宮崎県連は、「党の本格的な再起」を理由に先月、臨時総裁選の実施への賛成を決定した。古川氏は、次の総裁に望むことについては「新たな連立を形にして秋の国会に臨むべきだ」とした。

参院選から１か月以上たっての退陣表明に、落選した議員からは辛辣（しんらつ）な意見も聞かれた。比例選で当選を果たせなかった佐藤正久・前参院議員（６４）は「参院選に敗れた後も続投の意思を示し続けたことで、党内の分断が深まった。退陣表明で党分裂の最悪の事態は避けられたものの、遅すぎる決断だった」と批判。「党員投票を含めた『フルスペック方式』で早期に総裁選を実施しなければならない」と注文をつけた。

一方、参院選福島選挙区で自民現職が勝利したことなどを理由に、総裁選前倒し実施を求めない方針を決めていた福島県連。会長の星北斗参院議員（６１）は「けじめはつけなければならない。石破首相に１００％の責任があるわけではないが、党として出直しが必要なことは確かだ」と語った。

地元鳥取からはねぎらいの声

地元・鳥取県の県連幹事長を務める斉木正一県議（７７）は、「総裁の任期満了（２０２７年９月末）まで続けてほしかった。党の分裂を避けるため、自ら退くと判断したのではないか」と残念がった。大型選挙は連敗が続き、かけ声倒れに終わった政策も多かったが、斉木氏は「少数与党の状況で野党と話し合い、政策を練り、よく頑張ってくれた」とねぎらった。

地元後援会の渡辺憲会長（７０）は、退陣を表明する記者会見の１時間半ほど前に首相本人から電話を受けたことを明かした。「地元に支えてもらってきたことに感謝する」と普段と変わらない丁寧な口調で告げられたといい、「志半ばで悔しいだろう」とおもんぱかった。

「政治とカネ」払拭できず

石破政権には「政治とカネ」の問題がつきまとった。

首相就任直後の昨年１０月の衆院選では、政治資金収支報告書の不記載があった一部候補を非公認として「けじめ」をアピールしたが、非公認候補が代表を務める政党支部に党として２０００万円を支給していたことが明らかになって批判を浴びた。今年３月には、当選１回の党所属衆院議員と懇談した際、首相自ら１人１０万円の商品券を配布していたことも発覚。「国民の感覚からかけ離れていた」と謝罪に追い込まれた。

都議選を含めた大型選挙３連敗は、こうした問題による逆風も大きく影響した。政策活動費を廃止する改正政治資金規正法が昨年１２月に成立するなど一定の前進はあったが、７日の会見で首相は、「国民の政治に対する不信を払拭（ふっしょく）することはいまだにできていない。私にとって最大の心残りだ」と語った。東京大の谷口将紀教授（政治学）は「石破政権は政治とカネの問題に区切りを付けられず、自民党のマイナスイメージが有権者に残ったままとなった」と指摘。「総裁選では、取り組みをいかにスピードアップさせるのか議論が注目される」と話した。