◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日~9月7日、タイ)

大会最終日の3位決定戦で日本(FIVBランク5位)は、ブラジル(同2位)と対戦し、2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)のフルセットで敗戦。34得点と躍動した佐藤淑乃選手は涙ながらに胸中を明かしました。

2セットを先に奪われ苦しい展開となりますが、第3、4セットと大接戦で制して最終ゲームへ。マッチポイントを握ったものの、あと一本が届きませんでした。

佐藤選手はチーム最多34得点。インタビューでは「最後の1点を取りきる力が少しまだ足りない部分がある。チームが始まって1年目で、自分にとってもこういうたくさんの経験をさせていただき、今シーズンは充実してましたし、今日の試合も楽しくできました。でも最後勝ちきることができないところが今のチームの弱さ。そこに向き合って、もう一回さらにみんなで成長したい」と涙ながらに語りました。

前日の準決勝トルコ戦でも悔し涙を流した佐藤選手は、「ただただメダルがとりたいという気持ちでみんなが戦って、世界大会でメダルをとる経験をするってことが大事だと思うので、そこにフォーカスしてやりました」と話し、34得点の活躍には「今日の試合も今までの試合も周りの選手に頼っている場面が多かったので、みんなを助けられるそんな1点をとりたいという気持ちだった」と激闘を振り返りました。

今年はネーションズリーグに続き、世界選手権と大きな世界大会でメダルにあと一歩届かず4位。「すごく充実した1年でしたし、いろんな経験ができた。来年はオリンピック出場権がかかる試合もあるので、何段階も成長してまた来年を迎えられるようにしたい」と力を込めました。