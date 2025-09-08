キタ！ キターーーーーッ！！【ミスド】コロンとしたフォルムが可愛い♡「新商品」

【ミスタードーナツ】からバズること間違いなさそうな、秋らしさを感じられる「新商品」が登場！ 今回は、味にも見た目にもこだわを感じる「くりド」をご紹介します。気になる人は早めのチェックがおすすめ！

くりフォルムが可愛い！「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」

@ftn_picsレポーターHaruさんが「コロンとしたフォルムが可愛い」と紹介するのは「くりド エンゼル & マロン風味チョコ」です。ぽてっと濃厚そうなチョコレートコーティングが魅力的。公式サイトによると「栗をイメージしたホクホク&しっとり食感の生地を、マロン風味チョコとホイップクリームで仕上げました」とのこと。ドーナツ生地にもマロンペーストが使われていて、栗の風味や味わいを感じることができそうです。

チョココーティングが厚い！

マロン風味チョコが、たっぷり厚めにコーティングされているのがうれしいポイント。ホイップクリームもたくさん入っていて、甘党さんも満足できそうです。レポーターHaruさんいわく「ややずっしりとしていて食べ応えのある印象」だとか。マロン風味チョコとホイップクリームの組み合わせも「結構甘め」とのことなので、コーヒーや紅茶などと一緒に楽しむのもよさそうです。

秋を感じる “くり” づくし！「くりド マロンホイップ & ハニー」

シンプルな見た目のこちらは、公式サイトによるとマロンペーストを使用した「ホクホク & しっとり食感」の生地に「焼き栗風味のマロンホイップ」をサンドし、グレーズコーティングした「くりド ハニー & マロンホイップ」です。口いっぱいに栗を感じることができそうです。

食べ比べもおすすめ！

レポーターHaruさんによると、マロンホイップは「ほんのり栗」を感じられて「美味」とのこと。まわりはグレーズでコーティングされているため、ミスドの定番商品である「ハニーチュロやオールドファッション ハニーが好きな人にもオススメ」とのこと。食べ比べしてみるのもいいかも。

