愛犬とベッドで眠っていると猫がやって来て…？幸せ溢れる光景が話題になっています。この投稿は記事執筆時点で35万回再生を突破しており「幸せそうだなぁ」「家から出る時間半分になりそうｗ」等のコメントが寄せられています。

【動画：ベッドで犬と寝ていたら、猫もやってきて…次の瞬間→悶絶必至の『可愛すぎる光景』】

ベッドで寝ていたら…？

TikTokアカウント「しっぽｺｰｷﾞｰTonyとｴｷｿﾞﾁｯｸLucchi」微笑ましすぎる光景が投稿されました。

コーギーのトニーくんと一緒にベッドで寝ていたという飼い主さん。トニーくんは飼い主さんの上に乗って密着して寝ていたそう。

そこへエキゾチックショートヘアのルッチくんが登場。すると、ルッチくんは寝ているトニーくんにぴったりくっついて寝たのだとか！

可愛すぎる大集合！

それを見て撮影者の家族の方は思わず「う～わ～！可愛い！！」と声を挙げてしまったといいます。そして、トニーくんとルッチくんに囲まれた飼い主さんも笑顔になったそう。

飼い主さんが寝ていたら、大集合してきたルッチくんとトニーくん。皆で一緒に居たい気持ちが強すぎて、思わず大渋滞になってしまったようです。

大好きな家族

トニーくんとルッチくんは、犬と猫の違いを超えて2匹はとても仲良しなんだそう。他の投稿では、寒い日にトニーくんで暖を取るルッチくんの姿が投稿されています。2匹はいつもお互い近くにいるそう。

また、他の投稿ではお昼寝しているトニーくんと飼い主さんの仲間に入りたいルッチくんの姿も投稿されています。トニーくんとルッチくんは、お互いを家族として大切に思っているようですね。

最初にご紹介した投稿は35万回以上再生され「幸せそうだなぁ」「家から出る時間半分になりそうｗ」「同じ声にならない声出ちゃった」「可愛すぎる～」などのコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「しっぽｺｰｷﾞｰTonyとｴｷｿﾞﾁｯｸLucchi」では、トニーくんとルッチくんと飼い主さん一家のほのぼのとした日常が投稿されています。

