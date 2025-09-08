猫も人間同様、日常の中で様々な表情や感情を見せてくれる存在。今回、SNSに投稿されたのは、目を閉じてとても落ち着いた雰囲気を漂わせている猫ちゃんの姿。その表情はどこか人間味があり、思わず見入ってしまうほどだったようです。

投稿はX（旧Twitter）にて、58.3万回以上表示。いいね数は2.9万件を超えたそうです。Xユーザーたちからは、「かわいい」「キス待ち」などのコメントがたくさん寄せられていました。

【写真：『何とも味のあるお顔』→猫の表情を見てみたら…】

まるでキスの直前のような猫の表情

今回、Xに投稿したのは「ラム@極短マンチカン」さん。登場したのは、猫のラムちゃんです。

投稿に写っているラムちゃんは、目を閉じて穏やかな表情。その姿は人間でいうと、まるでキスをする前のような柔らかい雰囲気をまとっているみたいだったそうです。

飼い主さんが投稿に添えた「何とも味のあるお顔」というコメントは、まさにぴったり。ラムちゃんが、こんなに穏やかな表情で過ごせるのも普段からの飼い主さんの優しさがあってこそ、なんでしょうね。

ラムちゃんの何とも味のあるお顔に癒されたX民たち

まるでキス待ちしているかの如く、穏やかな表情で佇んでいたラムちゃん。その様子を見たXユーザーたちからは、上記で紹介した声以外にも「ほげ」「可愛いアクセサリーとのギャップがシュールｗ」「涅槃の境地…。よう寝はんなぁ」などの声が多く寄せられていました。どうやらラムちゃんの穏やかな表情は、多くの方に小さな幸せと癒しを届けたようですね。

Xアカウント「ラム@極短マンチカン」では、猫のラムちゃんとの穏やかな日常の様子などが投稿されています。ラムちゃんの投稿はどれも可愛さ満点です。

写真・動画提供：Xアカウント「ラム@極短マンチカン」さま

執筆：大竹 晋平

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。