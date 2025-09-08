【経済ニュースの核心】

三菱商事は8月27日、秋田、千葉両県沖の3海域で進めてきた洋上風力発電所の建設計画から撤退すると発表した。中西勝也社長が東京都内で記者会見し、「建設費用が4年前の入札時の見込みから2倍以上に膨らんだことで採算が合わなくなった」と説明。「地元の期待を裏切る結果になって大変申し訳ない」と謝罪した。ただ、自身の経営責任に関しては「脱炭素社会の実現のため引き続きやることはある。引き続き責務を全うし、三菱商事をリードしたい」と述べ、引責辞任は否定した。

■522億円の損失を計上

三菱商事はペナルティーとして次回の公募には参加できず、積み立てた保証金約200億円も国に没収される。ただ、「撤退に違和感はない。三菱商事は、すでに昨年4〜12月期のグループ決算で522億円の損失をすでに計上していた」（メガバンク幹部）というのが金融界の見方だ。

そもそも当該洋上風力プロジェクトは、受注段階から波乱含みだった。三菱商事は、政府が2021年に実施した3海域の事業者公募で、いずれも圧倒的な低価格を提示して落札した。「三菱商事の“総どり”と呼ばれた案件で、入札で三菱商事が示した売電価格は、入札上限の29円（円/キロワット時）を大きく下回る11.99〜16.49円だった。20円台で応札した事業連合が多い中、圧倒的な安値が受注独占の決め手となった」（大手商社幹部）という。三菱商事は、オランダの電力子会社「エネコ」で培ったノウハウを取り入れることで、十分に採算が取れると判断していたと思われる。

「赤札入札」と揶揄された受注は、政治的な混乱も招いた。ライバル企業の反発もあり、政府は異例の入札ルールの変更に動いたのだが、そこで浮上したのが、自民党の秋本真利衆院議員（当時）による疑惑の国会質問だった。

秋本氏は、三菱商事のライバル企業の社長から賄賂をもらって入札ルール変更を政府に働きかけたなどとして、受託収賄容疑で逮捕・起訴された。裁判は現在も続いている。

政府は改めて事業者の公募を行う方針だが、「応札できる事業者が出てくるか疑問」（メガバンク幹部）との見方が有力だ。そればかりか、「外部環境の悪化はどこも同じ、第二、第三の三菱商事が出てきてもおかしくない」（同）とみられている。

三菱商事が撤退を決めた背景について、「三菱商事の筆頭株主となっているウォーレン・バフェット氏の意向を忖度したのではないか」（市場関係者）との見方が浮上している。

三菱商事は8月28日、ウォーレン・バフェット氏率いる米投資会社バークシャー・ハサウェイの子会社であるナショナル・インデムニティー・カンパニーが株式を買い増し、保有比率を3月時点の9.74％から10.23％に引き上げ、筆頭株主となったと発表したばかりだ。

バフェット氏は2月の「株主への手紙」で、日本の5大商社への投資を拡大する可能性に言及していた。「世界一の投資家から見て、受託3事業が持続性に乏しいことは明らかだ」と市場関係者は指摘する。

中西氏のモットーは、「全力を尽くし、諦めずに挑戦し続ける」こと。撤退は次の挑戦に向けての布石となるか。

（森岡英樹／経済ジャーナリスト）