¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤²¤½£¤Î¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼¡Ê10ÇÜ³ô¡Ë¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤ß¤ë
¡¡³ô¼°»Ô¾ì¤ÎÀè¹Ô¤¤ÏÉÔÆ©ÌÀ¤À¤¬¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤Ï¤É¤³¤ËÅê»ñ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£Åê»ñ¿®Â÷¶¨²ñ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç²áµî1¥«·î¤Î½ã»ñ¶âÎ®Æþ³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ê³¤³°³ô¼°¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾å°Ì¤ÎÂ¿¤¯¤òS¡õP500¤äÀè¿Ê¹ñ³ô¼°¤Ê¤É¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤ËÏ¢Æ°¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤¬Àê¤á¤ëÃæ¡¢Â¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£Åê¿®¤Î¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£3ËÜ¤¬¥È¥Ã¥×10¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2°Ì¤È4°Ì¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¡Ö¥°¥í¡¼¥¹¡¦¥ª¥Ý¥Á¥å¥Ë¥Æ¥£¡¦¥Õ¥¡¥ó¥É¡×¡£Âç·¿³ô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ôÇ¯¸å¤ËÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÃæ¾®·¿³ô¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤ËÅê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£
¡¡Ê¬ÇÛ·Á¼°¤ä°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Î¡Ö¤¢¤ê¡×¡Ö¤Ê¤·¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ4¤Ä¤Î¥³¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢2°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËè·î·è»»·¿¤ÇÍ½ÁÛÊ¬ÇÛ¶âÄó¼¨·¿¡¦°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ÎD¥³¡¼¥¹¡¢4°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢°ÙÂØ¥Ø¥Ã¥¸¤Ê¤·¤ÎB¥³¡¼¥¹¡£2023Ç¯3·î¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿D¥³¡¼¥¹¤Ï²áµî1Ç¯´Ö¤ÎÆÍîÎ¨¤¬Ìó30¡ó¤Î¥×¥é¥¹¡£Æ±¤¸¾¦ÉÊÊ¬Îà¤ÎÊ¿¶Ñ¤¬Ìó12¡ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤ë¤ÈÍ¥½¨¤È¤¤¤¨¤½¤¦¤À¡£
¡¡8°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£¡¦²¤½£³ä°ÂÀ®Ä¹³ôÅê¿®B¥³¡¼¥¹¡×¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼¡¦¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¡×¡£²¤½£¾®·¿³ô¤òÃæ¿´¤Ë³ä°ÂÀ®Ä¹³ô¤Ë¸·ÁªÅê»ñ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£²¤½£¾®·¿³ô´ë¶È¤ÏÂç·¿³ô´ë¶È¤ÈÈæ³Ó¤·¡¢²¤½£°èÆâ¤Î»ö¶ÈÈæÎ¨¤¬¹â¤¤¡£¤Ä¤Þ¤ê¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¤¤ï¤±¤À¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Æ¥ó¥Ð¥¬¡¼¡Ê10ÇÜ³ô¡Ë¤ÎÈ¯·¡¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤À¡£
¡¡¤³¤Î¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ï25Ç¯4·î¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤¬¡¢½ã»ñ»º³Û¤ò½çÄ´¤ËÁý¤ä¤·Ìó638²¯±ß¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤ÎÁÈ¤ßÆþ¤ìÈæÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¤¥®¥ê¥¹28.3¡ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹12.6¡ó¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó6.8¡ó¡£ÄÌ²ßÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢¥æ¡¼¥í46.8¡ó¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¡¦¥Ý¥ó¥É34.6¡ó¤À¡£±¿ÍÑ´ü´Ö¤¬Ã»¤¤¤¿¤á¡¢±¿ÍÑÀ®ÀÓ¤Ïº£¸å¤ÎÆ°¸þ¤ò¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀßÄêÍè¤ÎÆÍîÎ¨¤ÏÌó10¡ó¤Î¥×¥é¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥£¥Ç¥ê¥Æ¥£Åê¿®¤Ç¤Ï¡¢²¤½£»Ô¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡À¯¼£¤äÀ¯ºö¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤¬¤¢¤ë¢¶ÈÀÓ¤¬¿¤Ó³ä°Â¤ÇÅê»ñµ¡²ñ¤ËÉÙ¤à£¶âÍ»´ËÏÂ¤ÈºâÀ¯½ÐÆ°¤ÎÌð¤¬¤¢¤ë¤È¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²¤½£³ô¤Î¾ðÊó¤ÏÆþ¼ê¤·¤Ë¤¯¤¤¤À¤±¤ËÅê»ñ¿®Â÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÅê»ñ¤¹¤ë¿Í¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡Ê¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦¸þ»³Í¦¡Ë