『レプリカ 元妻の復讐』第10話、“花梨”宮本茉由、“すみれ”トリンドル玲奈の策略で危険なパパ活に手を出す
トリンドル玲奈が主演するドラマ『レプリカ 元妻の復讐』（テレビ東京系／毎週月曜23時6分）の第10話が今夜放送。第10話では、花梨（宮本茉由）は、すみれ（トリンドル玲奈）の策略で危険なパパ活に手を出す。
【写真】金城（古屋呂敏）がすみれ（トリンドル玲奈）の正体に気づく
本作は、原作・タナカトモ、作画・ひらいはっちによる同名漫画を実写化。子どもの頃から自分を虐め続け、さらには夫も奪った因縁の相手への復讐を誓い、顔も名前も捨て生まれ変わり、奪われた人生を奪い返す、痛快無比な「整形復讐」エンターテインメントだ。
本作の主人公で、整形し顔を変え別人になりすましてでも復讐していく、“整形前”藤村葵と、“整形後”の伊藤すみれのヒロイン二役をトリンドル玲奈が演じる。すみれ（葵）を小さい頃から虐め続け、後に夫・桔平をも奪ってしまう因縁の復讐相手・藤村花梨役を宮本茉由。すみれ（葵）の元夫で今は花梨の夫・藤村桔平役を木村了。人の心を見抜き、いち早くすみれ（葵）の裏の顔に気づくバーテンダー・桐谷ミライ役を千賀健永が務める。
【第10話 あらすじ】
金城（古屋呂敏）は、自らのスキャンダルを表沙汰にした黒幕がすみれであることに気づく。
一方、花梨（宮本茉由）は、すみれ（トリンドル玲奈）の策略で金城と別れた上、住んでいたマンションからも追い出される。金銭に困った花梨は、危険なパパ活に手を出し、ついに一線を越えてしまう。
そんな中、金城がすみれの前に現れると、彼女の正体は藤村葵だと告げる。そして、すみれに対しとんでもない要求を突き付けてくる――。
ドラマプレミア23『レプリカ 元妻の復讐』は、テレビ東京系にて毎週月曜23時6分放送。
