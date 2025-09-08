『僕達はまだその星の校則を知らない』第9話 “健治”磯村勇斗、文化祭で因縁の父“誠司”光石研と対面
磯村勇斗が主演、堀田真由、稲垣吾郎が共演するドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（カンテレ・フジテレビ系／毎週月曜22時）の第9話が8日の今夜放送される。
【写真】プラネタリウムで2人きりになる健治（磯村勇斗）と珠々（堀田真由）
本作は、独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公・白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校にスクールロイヤー（学校弁護士）として派遣されることになり、法律や校則では簡単に解決できない若者たちの青春に、必死に向き合っていく姿を描く学園ヒューマンドラマ。連続テレビ小説『あさが来た』や大河ドラマ『青天を衝け』を手がけた大森美香が脚本を務める。
■第9話あらすじ
北原（中野有紗）の一件が収束した文化祭に、可乃子（木野花）と誠司（光石研）がやって来る。可乃子から健治の様子を聞いていたものの、もともと学校嫌いな息子がスクールロイヤーとして務めを果たしているとは、にわかには信じられなかった誠司。しかし、半信半疑のまま足を踏み入れた学校で見たのは生徒たちに囲まれて楽しそうに笑う健治の姿で、誠司は思いもよらない光景に驚き、同時に心から安堵する。
ところが、天文室で誠司と対面した健治は、突然の父の来訪に言葉を失い、思わずその場から逃げ出そうとする。するとそこへ、誠司が来たことを知った尾碕（稲垣吾郎）が現れ、どうやら2人が旧知の仲だと知った健治はますます混乱。その場に倒れ込んでしまう。
保健室で目を覚ました健治は、誠司から尾碕がかつての同僚だと教えられる。2人は健治の赴任を機に再会できたことを運命の巡り合わせだと喜ぶが、一方で誠司は「（健治が）迷惑をかけているようで申し訳ない」と尾碕に謝罪。その様子を見た健治の胸には、ある思いが去来する。
1日目の文化祭が終わった天文室では、翌日の文化祭に参加できない珠々（堀田真由）のために、プラネタリウムの特別上映が行われることに。すると、気をきかせた藤村（日向亘）と斎藤（南琴奈）が、解説は健治に任せようと言い出す。やがて2人きりになった健治と珠々は…。
ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』は、カンテレ・フジテレビ系にて毎週月曜22時放送。
