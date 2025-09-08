◆米大リーグ オリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

ナ・リーグ西地区首位のドジャースが９月に入って６試合目でようやく初勝利を挙げ、連敗が「５」で止まった。「１番・ＤＨ」で先発出場した大谷翔平投手（３１）はメジャー初対戦となった菅野智之投手（３５）から２打席連発を放つなど２打数２安打２打点、３四球２得点と全５打席出塁で勝利に貢献した。

６日（同７日）の同戦では山本由伸投手（２７）が９回２死まで無安打無失点と快投したが、ノーヒッターの快挙まであと１人から被弾。ここで交代となり、その後救援陣が３失点して逆転サヨナラ負けを喫した。それから半日後のデーゲームで大谷が重たい空気を切り裂いた。

初回先頭の第１打席。菅野とは１５年６月の交流戦以来の対戦だったが、２球目の９４・４マイル（約１５１・９キロ）シンカーを捉えた。打球速度１０９・８マイル（約１７６・７キロ）、打球角度２３度、飛距離４１１フィート（約１２５・３メートル）でセンター右のスタンドに着弾。２打数２安打１四球と打ち込んだ１０年前に続き、メジャー初対戦では豪快な一発を放り込んだ。５試合ぶりの４７号先制ソロはシーズン１２本目の先頭打者弾となり、２３年にベッツがマークした球団最多記録に並んだ。

さらに３回先頭の第２打席。今度は２ボールからの３球目、９４・９マイル（約１５２・７キロ）の内角直球を振り抜き、打球速度１０８・２マイル（約１７４・１キロ）、打球角度２７度、飛距離３９９フィート（約１２１・６メートル）でバックスクリーン右に４８号ソロを運ぶと、２番ベッツが１６号ソロで続いた。

試合後、ロバーツ監督は「翔平がホームランで試合を始めてくれた。あの一発でベンチが一気に活気づくのが見えた」と大谷の先頭打者アーチを絶賛。「選手たちが（前夜の敗戦にも）落ち込まず、試合に勝つために前向きに臨んでいたことを評価する。それは自信がある証拠でもあり、チーム性を物語っている。そしてもちろん、ショウ、ムーキー、フレディがやってくれればさらに助けになる」とＭＶＰトリオの活躍に期待を寄せた。

８日（同９日）からは本拠地でロッキーズ３連戦。マンシーが右脇腹痛から復帰することを指揮官が明言した。米東部遠征は１勝５敗だったが、ホームで立て直す。