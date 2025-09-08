◆バスケットボール◇プレシーズンゲーム第２日 福島ファイヤーボンズ７５ー７２ベルテックス静岡（７日・富士宮市民体育館）

ベルテックス静岡が福島に７２―７５で敗れ、連勝を逃した。逆転負けを喫したものの、今季新加入のＰＧ柏倉哲平（３０）がチーム２位タイの１０点をマーク。新司令塔として期待される男が、１０月のリーグ開幕に向けて順調な調整ぶりを見せた。１３、１４日はＢ１川崎とプレーシーズンゲームを行う。

ベルテックスの新司令塔が、大入りの会場を沸かせた。追いかける展開となった第４クオーターの出だしに柏倉が、持ち前の攻撃力を披露した。まずは３点シュートをたたき込むと２点を返された直後だ。ドライブからバスケットカウントを奪い、３点プレーを完成。わずかな時間で６得点と実力が垣間見えた。

２連戦を通じて存在感を示した。６日の第１戦は黒子に徹した。自身は無得点に終わったが、５アシストと周囲を生かした。「きのうは相手のディフェンスを見ながらパスでずれをつくった。チームメートのプレーを理解するためにも意識的に周りを使うことを考えていた」。インサイドにボールが入りづらかったこの日は、自慢の打開力を見せつけて２ケタ得点をマークした。

今季、川崎から新加入。昨季までレギュラーだった岡田雄三（３０）がＢ１富山に移籍し、代わって司令塔として期待される存在だ。「体がきつい時間帯にゴールに向かう姿勢を見せてくれた。すごく頼もしい」と、森高大ヘッドコーチ（３６）は目を細めた。

１３、１４日は、昨季在籍した川崎とプレシーズンの２連戦を行う。「個人的に昨年は苦しんだ１年だったので、見返す、という思いでぶつかっていきたい」。新生・ベルテをけん引する柏倉が、リーグ開幕前に古巣に成長した姿を見せつける。（塩沢 武士）