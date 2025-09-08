韓国のグローバルボーイズグループオーディション番組『BOYS II PLANET』第8話にて第2回生存者発表式が行われ、パク・ジュンイル（21歳）が22ランクも順位をアップさせ、残留を決めた。

【映像】大幅ランクアップしたスタイル抜群のイケメン練習生

『BOYS II PLANET』は数々の大型オーディション番組を制作してきたスタッフによる最新プロジェクト。KとCの2つのプラネットでのオーディションが並行して進行されるという新形式での熾烈なバトルを経て、最終的に『BOYS II PLANET』に少年たちが集結する。練習生たちを支えるマスターとして、イ・ソクフン、KINKY、KANY、ジェジュン、シャオティン、JLLICK、イム・ハンビョル、ヒョリン、べク・グヨン、JUSTHISが参加している。

「今よりももっとランクアップできるように」と意気込む

ジュンイルはHYBEの練習生チーム・Trainee Aの元メンバーで、現在はジェジュンが代表を務める事務所・iNKODEに所属している。第2回生存者発表式では48人中24人が残留できる中、ジュンイルは前回35位で、脱落が危ぶまれていた。それだけに彼の名前が13位として呼ばれると、本人は「わあ！」と予測していなかったかのように声を出し、多くの練習生たちも目を丸くして「何ランクアップしたの？」と驚く。

「レベル争奪ポジションバトル」のステージで素晴らしいパフォーマンスを見せ、25万点のベネフィットを獲得したジュンイル。スピーチでは「実はもう最後だと思っていたんですが、今よりももっとランクアップできるように、ベストを尽くす姿をお見せしたいです」と真摯な言葉を届けた。

視聴者からも「ジュニルおめでとう」「めっちゃ上がった！」「マジで嬉しい」「ジュニルおめでとう」「ジュニルデビューしよう」「顔可愛すぎ」「綺麗な顔」「実力あるから自信持って！」「すご」「えぐい」「涙が」と、熱いリアクションが起こっていた。

【第2回生存者発表式 ランキング】

1：イ・サンウォン

2：ジョウアンシン

3：イ・リオ

4：ホー・シンロン

5：キム・ジュンソ

6：チョン・サンヒョン

7：キム・ゴンウ

8：ユ・カンミン

9：マサト

10：チェ・リブ

11：キム・ジュンミン

12：チョン・イジョン

13：パク・ジュンイル

14：チャン・ハヌム

15：スン・ホンユー

16：カン・ウジン

17：リー・ツーハオ

18：チェン・カイウェン

19：ジャンジアハオ

20：ナ・ユンソ

21：スィ・チンウィ

22：ユメキ

23：フー・ハンウェン

24：パク・ドンギュ

（『BOYS II PLANET』／ABEMA K-POPチャンネル）