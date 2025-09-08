【MLB】オリオールズ 2-5 ドジャース（9月7日・日本時間8日／ボルチモア）

【映像】大谷＆ベッツの連続ホームラン→カメラが捉えた大谷の“超ニッコリ顔”

前日の悪夢を払拭するホームラン攻勢だ。ドジャースは大谷翔平投手とベッツ内野手に2者連続ホームランが飛び出し、ベンチも大盛り上がりとなった。

1ー0と1点リードで迎えた3回表、先頭の大谷が2打席連続となる第48号ホームランを放つ。その余韻が残る中、続くベッツもレフトスタンドへ叩き込み、2者連続弾でリードを3-0と広げた。

ベッツは大きく両手を掲げて興奮気味にダイヤモンドを一周。ホームイン後に次打者フリーマンとタッチを交わすと、ネクストバッターズサークルのコンフォートともハイタッチ。その後、テオスカー・ヘルナンデスからヒマワリの種によるセレブレーションを受けた。中継カメラはベンチ内で飛び切りの笑顔を見せる大谷を捉え、チームメートも次々と出迎えるなど祝福の輪が広がった。

ABEMAのコメント欄も2者連続ホームランに盛り上がり、「ホームランダービー始まったか」「ベッツありがと〜」「ベッツ仕事しすぎや」「ベッツあがってきた」「ホームランダービーうおおおおお」「奇跡！大谷ベッツ両方ともはないで」といったコメントが書き込まれた。

一方で被弾したのが菅野智之投手だったこともあり、「日本人選手全員応援してるから複雑な気持ちだ」「菅野可哀想やけど」「なんか素直に喜べない」と菅野に同情するコメントも多く見られた。

前日、ドジャースは山本由伸が9回途中1失点の好投を見せながら、悪夢のサヨナラ負け。その嫌な流れを断ち切るかのようなホームラン攻勢で、試合の主導権を完全に握った。そのままドジャースは逃げ切り勝ちを収め、連敗を5でストップ。地区優勝へ向けて、一歩前進した。

（ABEMA『SPORTSチャンネル』）