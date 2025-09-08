◇プロ野球セ・リーグ 巨人6-3中日(7日、バンテリンドーム)

無死満塁のピンチでリリーフ登板し、無失点で抑え2勝目をあげた巨人・船迫大雅投手がマウンドでの心境を明かしました。

船迫投手は2点リードの5回裏、無死満塁の場面で2番手として登板。いきなり前の打席でホームランを放っていた細川成也選手との対戦となりますが、ここで低めのスライダーを振らせ空振り三振を奪いました。

さらに後続も浅い外野フライと空振り三振に切って取り、この大ピンチでパーフェクトリリーフ。見事な投球でチームの失点を防ぎ、勝利を呼び込みました。

試合後のヒーローインタビューに呼ばれた船迫投手は、どんな気持ちでマウンドに上がったか聞かれると「気持ち(で投げる)しかないなと。しびれました」と登板時の心境を語りました。

いきなり迎えた中日の主砲との対戦にも、「細川選手を潰す気持ちで投げました」と戦う姿勢で立ち向かった事を告白。

二死満塁で迎えた福永裕基選手にはファウルで粘られ10球に及ぶ対決となりましたが、最後は空振り三振を奪いガッツポーズを見せました。「カウント負けしないようにと思っていましたが、結果的に3-2まで行って、そこからどれだけ粘れるかという(勝負に)。本当に気持ちしかなかったです」と振り返りました。

あと1試合で2年連続50試合登板となる船迫投手。「目の前の1戦1戦を勝ち続けるしかないので、次の試合も頑張ります」と意気込み、インタビューを締めくくりました。