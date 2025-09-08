【アイカタ】日本人初の女性レーシングドライバーJUJU、監督の父と熱い思い語る
お笑いコンビ・極楽とんぼの加藤浩次がMCを務める、NHKのドキュメントバラエティー『アイカタ〜大切な人の【イイところ】撮ってきてください〜』（毎週月曜 後11：00）では、きょう8日の放送ラインナップが発表された。
あなたの「アイカタ」は誰ですか。そんなインタビューから始まるドキュメントバラエティー。撮影者が一番大切な人（＝アイカタ）の【イイところ】を撮るために密着。夫婦、親子、きょうだい、親友、仕事仲間…大切な人の【イイところ】を撮ってきてもらうと、映像にはアイカタへの思いがあふれ、平凡な日常がなぜか濃密なドキュメンタリーになる。
【フォーミュラレーサー父娘 娘・野田樹潤→父・野田英樹】
スーパーフォーミュラに参戦する日本人初の女性レーシングドライバーJUJU（19）のアイカタは、元F1レーサーで監督の父・英樹さん。「娘と父」であり「選手と監督」。日頃から仲が良いと語る2人からあふれ出したレースへの思いとは？
【新門とび兄弟 弟・杉林信吾→兄・杉林礼二郎】
江戸時代「を組」の町火消しであり「とび仕事師」の親分・新門辰五郎の末裔にあたる兄弟は今も浅草・三社祭など祭りの設営と運営を取り仕切る。豪快なカリスマ性を持つ兄と、その兄を羨望の念で撮影する照れ屋の弟。歴史ある一家の宿命を背負う2人ならではの関係。
