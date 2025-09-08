ºå¿ÀÆÈÁöV¤ÎÎ¢¤Ç¡È°Û¾ï»öÂÖ¡É¡¡2°Ì¤¬¼Ú¶â¤Ê¤é¤Ð»Ë¾å½é¡¡¸½ºß2°Ìµð¿Í¤¬¼Ú¶â1
¥×¥íÌîµå¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬²Â¶¡£ºå¿À¤¬7Æü¤Î¹ÅçÀï¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°ìÊý¡¢ºå¿ÀÆÈÁö¤ÎÎ¢¤Ç2°Ì°Ê²¼¤Ë°ÛÊÑ¡£2°Ìµð¿Í¤¬61¾¡62ÇÔ3Ê¬¤Ç¼Ú¶â1¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥»5µåÃÄ¤¬¼Ú¶â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤¹¡£
º£µ¨¤Î¸òÎ®Àï¤Ç¤Ï¡¢¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤¬43¾¡¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤¬63¾¡¡£¥ê¡¼¥°¤È¤·¤ÆÂç¤¤¯Éé¤±±Û¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥°ÀïºÆ³«¸å¤âºå¿À°Ê³°¤Î5µåÃÄ¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«ÇÈ¤Ë¾è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ä¾¶á¤Ç¤Ï2023Ç¯¥í¥Ã¥Æ¤¬70¾¡68ÇÔ5Ê¬¡¢2019Ç¯¤ÎDeNA¤¬71¾¡69ÇÔ3Ê¬¤ÇÃù¶â2¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢1950Ç¯¤Î2¥ê¡¼¥°À©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Þ¤À2°Ì¤¬¾¡Î¨5³ä°Ê²¼¤Ç¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ï¤Ê¤·¡£Ä¹¤¤¥×¥íÌîµå¤Ç½é¤ÎÄÁ»ö¤¬µ¯¤³¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ç¤Ë6°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ï5³ä°Ê²¼¤¬³ÎÄê¡£¤½¤ÎÂ¾¤Î4µåÃÄ¤¬¾¡Î¨5³ä°Ê²¼¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢µð¿Í¤Ï»Ä¤ê17»î¹ç¤Ç¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬É¬¿Ü¡£¼ó°Ìºå¿À¤È¤Ï1»î¹ç¤Î¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢CS¤òÁè¤¦¹Åç¤È¤Ï6»î¹ç¡¢DeNA¤È¤Ï4»î¹ç¤È»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢3°ÌDeNA¤Ï¸½ºß¼Ú¶â4¤Î¤¿¤á¡¢18»î¹ç¤ÇÃù¶â5¤¬É¬Í×¡£ÃæÆü¤â¹Åç¤â¼Ú¶â¤¬10¤òÄ¶¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢»Ä¤ê18»î¹ç¤ÇÂç·¿Ï¢¾¡¤¬É¬¿Ü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£