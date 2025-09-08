ÎáÏÂ¤Î¡È¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¡É90Ç¯ÂåÀ¸¤Þ¤ì¤Î¿·¤¿¤ÊºÍÇ½¤¬Â³¡¹ÇúÃÂ¡ª¡¡º£ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤Ì¡²è²È¤¿¤Á¤ÎÃíÌÜºî4Áª
¡¡¸ÄÀÅª¤ÊÌ¡²è²È¤¿¤Á¤Î°ìÂçµòÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¤¥É¼Ò¤Î¥Èー¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¡£¤È¤¯¤Ë2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢ÎáÏÂ¤Î¡È¥Ë¥åー¥¦¥§ー¥Ö¡É¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ê¿·À¤Âåºî²È¤¿¤Á¤Î¾¦¶È¥Ç¥Ó¥åーÃ±¹ÔËÜ¤¬¼¡¡¹¤È´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢7·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2ºý¡£1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÎ¶Â¼·Ê°ì¤Ë¤è¤ë½éÃ±¹ÔËÜ¡Ø¥Ä¥Ã¥Ñ¥êÃµÄå²ø¿Í¥á¥ë¥Ø¥ó¿´Ãæ¡Ù¤È¡¢1997Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÀéÍÕ¥ß¥É¥ê¤Ë¤è¤ë½éÃ±¹ÔËÜ¡ØÎÐ¤ÎÍ½´¶¤¿¤Á¡Ù¤À¡£
¡Ø¥Ä¥Ã¥Ñ¥êÃµÄå²ø¿Í¥á¥ë¥Ø¥ó¿´Ãæ¡Ù¤Ï´ñÁÛÅ·³°¤ÊÀßÄê¤ËËþ¤Á¤¿¼Â¸³ÅªÃ»ÊÔ½¸¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡Ö¥Ä¥Ã¥Ñ¥ê¥ä¥ó¥ーÃÏ¹öÏ¿¡×¤Ï»àË´¤·¤¿ÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤Î°Õ¼±¤¬¶áÌ¤ÍèAI¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿À¤³¦¤ÇÌÜ³Ð¤á¡¢À¸¤ÊÖ¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤ò¾ò·ï¤Ë¡È100ËüÄÌ¤ê¤Î»à¤ËÊý¡É¤ò·Ð¸³¤µ¤»¤é¤ì¤ë¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦ÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¿´ÃæÍ·±Ë¡×¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤ËÂÇ¤ÁÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¿Íµû¤«¤é¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¾¯½÷¤¬À¸¤Þ¤ì¡¢Â¼¤Ë¤¢¤ë¾®³Ø¹»¤Î¥»¥ó¥»¥¤¤¬À¤ÏÃÌò¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦ÀßÄê¡£°ìÉô¤Îºî²è¤ËÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸¡¹¤·¤¤¼êÉÁ¤¤ÎÀ¤³¦¤Ëµ¹æÅª¤Ê¿Íµû¤ÎÈþ¾¯½÷¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ªÆ±ºî¤¬X¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ìó170Ëü¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Û¤É¤ÎÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡Ú❗️🧜¡ê️ËÜÆüÈ¯Çä🕵️❗️¡Û
Î¶Â¼·Ê°ì¡Ø¥Ä¥Ã¥Ñ¥êÃµÄå²ø¿Í¥á¥ë¥Ø¥ó¿´Ãæ¡Ù¤ÏËÜÆü7/31¤«¤éÈ¯Çä🥋¡ªÁ´¹ñ¤Î½ñÅ¹¤ÈÅÅ½ñ¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡£
¼ç¤Ë¥Èー¥Áweb¤Ç·ÇºÜ¤·¤¿Ã»ÊÔ¤Î¤Û¤«¡¢°ìÉôÂ¾¼Ò¤ÇÉÁ¤¤¤¿ÆÉÀÚ¡¢Ãø¼Ô²òÂê¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·ÆÉÀÚ¡ØBRAIN DAMAGE¡ÙÅù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ï¢§https://t.co/WwKlZVu6MT pic.twitter.com/hOKhQiDryJ
- Î¶Â¼·Ê°ì (@YumboGoldLove) July 31, 2025
¡¡¼ýÏ¿ºî¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¤¿¤ó¤Ë´ñÈ´¤ÊÀßÄê¤Èµº¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¿Í´Ö¤Î¾ðÇ°¤¬¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¢¤Õ¤ì½Ð¤¹¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢´¶¾ð¤òÂç¤¤¯ÍÉ¤µ¤Ö¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ØÎÐ¤ÎÍ½´¶¤¿¤Á¡Ù¤Ï¡¢¸½¼Â¤Èµõ¹½¤Î¤¢¤¤¤À¤ò·Ú¤ä¤«¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊºîÉ÷¤¬ÆÃÄ§Åª¤À¡£Êª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ø¥Ñ¥×¥ê¥«¡Ù¤ä¡ØÀéÇ¯½÷Í¥¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¥¢¥Ë¥á´ÆÆÄ¡¦º£ÉÒ¡¢²èÉ÷Åª¤Ë¤Ï¡Ø¥»¥¯¥·ー¥Ü¥¤¥¹¥¢¥ó¥É¥í¥Ü¡Ù¤ä¡Ø²Ø»Ò¡Ù¤Î¹õÅÄÎ²²«¤ò×Ç×Ê¤È¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¡£
¡Ú🎉🎉🎉ËÜÆüÈ¯Çä🎉🎉🎉¡Û
ÀéÍÕ¥ß¥É¥ê¡ØÎÐ¤ÎÍ½´¶¤¿¤Á①¡Ù¡Ê¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ë
Æü¾ï¤ÎÎ¢¤ÇêÁ¤¯¡¢¸¸ÁÛ¤Èµ²±¤Î¥¹¥Ú¥¯¥¿¥¯¥ë¤ÊËÁ¸±¡£
Âè1ÏÃ¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¤ÎÍýÈ±Å¹¡×¤Î¸ø³«¤«¤éÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Ä¤Å¤±¤ë¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ç¶Ã¤¤ËËþ¤Á¤¿°Û·Á¤ÎÃ»ÊÔ¥·¥êー¥º¡£¿·±Ô¡¦ÀéÍÕ¥ß¥É¥ê¤Î¥Ç¥Ó¥åーÃ±¹ÔËÜ¡¢¤Ä¤¤¤ËÈ¯Çä¤Ç¤¹🦎 pic.twitter.com/cTteUq9L7A
- ¥Èー¥Áweb (@_to_ti) July 31, 2025
¡¡¼ýÏ¿ºî¤Î¡Ö·¤µî¤ë¡×¤Ï¡¢µðÂç¤Ê±î¤¬²¼ÂÌÈ¢¤«¤é·¤¤òÅð¤ó¤Ç¤¤¤¯¡Ö¥¯¥Ä¥µ¥ë¡×¤È¤¤¤¦ÅÔ»ÔÅÁÀâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡£¼ç¿Í¸ø¡¦³Ìî¤ÏÊì¹»¤Ë¶µ°é¼Â½¬À¸¤È¤·¤ÆÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤Ë¡¢¤½¤ÎÅÔ»ÔÅÁÀâ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤·¤Æ³Ìî¤Ï¥¯¥Ä¥µ¥ë¤«¤é·¤¤ò¼è¤êÊÖ¤½¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤Æ¤¤¿»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Î¡È¶²ÉÝ¤ÎÌë¡É¤Î»×¤¤½Ð¤¬ÁÉ¤ë¡Ä¡Ä¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥«¥Ã¥Ñ¤ËÈ±¤òÀÚ¤é¤ì¤ëÌ´¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÃË½÷¤ÎÁÛ¤¤¤¬¤¹¤ì°ã¤¦¡Ö¥«¥Ã¥Ñ¤ÎÍýÈ±Å¹¡×¡¢²¹ÀôÎ¹´Û¤Ë¥¿¥¤¥à¥È¥é¥Ù¥éー¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¿¤³¤È¤«¤éÁûÆ°¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¡ÖÌ¤Íè¤ÎÀ±¤Î²¼¡×¤Ê¤É¡¢ÆÈÆÃ¤Î¥¤¥Þ¥¸¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËËþ¤Á¤¿À¤³¦´Ñ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯Ç¯¾¯½÷¤Î´¶À¤ò¥Ó¥Ó¥Ã¥É¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¿·¿Íºî²È
¡¡¤µ¤é¤Ë6·î30Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¤¢¤ß¤«¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿ ¾®Àî¤·¤é¤¹ºîÉÊ½¸¡Ù¤â½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£1998Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Î¿·±Ô¡¦¾®Àî¤·¤é¤¹¤Î½éÃ±¹ÔËÜ¤À¡£
🍟¾®Àî¤·¤é¤¹ ½é¤á¤Æ¤ÎÃ±¹ÔËÜ¤¬½Ð¤Þ¤¹🍟🐟2025Ç¯6·î30Æü(·î)È¯Çä🐟¡Ø¤¢¤ß¤«¤Ï¥Ý¥Æ¥È¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¡¡¾®Àî¤·¤é¤¹ºîÉÊ½¸¡Ù(¥ê¥¤¥É¼Ò)º£¤Þ¤Ç¥Èー¥Áweb¤Ë¤Æ·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿4ºîÉÊ¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ºîÉÊ½¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Now Printing¤Ç¤¹¤¬É½»æ¥¤¥é¥¹¥È¡¢¤È¤Æ¤â¤è¤¤¤â¤Î¤¬ÉÁ¤±¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª pic.twitter.com/SuOUxfWh0v
- ¾®Àî¤·¤é¤¹🥔ºîÉÊ½¸È¯ÇäÃæ (@shirasuogawa) May 20, 2025
¡¡É½Âêºî¤ÏSNS¤Ç10Ëü¤¤¤¤¤Í¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤ÀÏÃÂêºî¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎËÜÅÄ¤¢¤ß¤«¤ÏËèÆü¥Õ¥¡¥¹¥È¥Õー¥ÉÅ¹¤Î¥Ý¥Æ¥È¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¡¢¤½¤Î°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¿©À¸³è¤Ë¤ÏÊ£»¨¤Ê²ÈÄí¤Î»ö¾ð¤¬Íí¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢Êª¸ì¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¤ÆÈà½÷¤ÎÀäË¾Åª¤Ê¸ÉÆÈ¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¥°¥ê¥ó¥á¥í¥ó¥°¥êー¥ó¡×¤âSNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤ÀºîÉÊ¤Ç¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤Ë¸ÉÆÈ¤ò¥Æー¥Þ¤Î1¤Ä¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤ÎÃæ³ØÀ¸¡¦Âç¾ì¤ÏÂ¾¿Í¤È¤Þ¤È¤â¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢Æ±µéÀ¸¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â°¸ý¤ò¸À¤¦¤«·ù¤¬¤é¤»¤ò¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤¤¤ë¡£Âç¿Í¤«¤é¤â¸«Êü¤µ¤ì¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï²á¹ó¤Ê²ÈÄí´Ä¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±½ñ¤Î¼ýÏ¿ºî¤Ë¤Ï¡¢Ã¯¤Ë¤âÍý²ò¤µ¤ì¤Ê¤¤¸ÉÆÈ¤Î¤Ê¤«¤òÀ¸¤È´¤¯¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¿´ÍýÉÁ¼Ì¤Î¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤Ï°µÅÝÅª¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2·î21Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¤ä¤¦¤ä¤¦¤È¤Î½éÃ±¹ÔËÜ¡ØÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¡£É½Âêºî¤ÏÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ÎÊýË¡¤òÃµ¤¹ÅÄ¼Ë¤Î½÷»Ò¹âÀ¸2¿Í¤ò¼ç¿Í¸ø¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¶õÁÛ¤È¤ä¤ê¤¤ì¤Ê¤¤¸½¼Â¤Î¤Ï¤¶¤Þ¤ÇÍÉ¤ìÆ°¤¯»×½Õ´ü¤Î¿´¤¬ÃúÇ«¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡À🎉🎉2/21¡Ê¶â¡ËÃ±¹ÔËÜÈ¯Çä¡ª¡ª🎉🎉¡¿
¤ä¤¦¤ä¤¦¤È¡ØÉÔÏ·ÉÔ»à¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¯¤Á¤ã¡Ù¡Ê¥ê¥¤¥É¼Ò¡Ë
À®Ä¹¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ò±Ê±ó¡Ó¤òÀÚ¼Â¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥¸¥å¥Ö¥Ê¥¤¥ë´ñÁÛÃ»ÊÔ·²¤¬ËÜ¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¤«¤ï¤¤¤¯¤âÉÔ²º¡¢±Ê±ó¤À¤±¤ÉÑëÆáÅª¡£¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤💀
»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éhttps://t.co/6V0SNJTQGF pic.twitter.com/iwj3YN5HIN
- ¥Èー¥Áweb (@_to_ti) February 1, 2025
¡¡¤Þ¤¿¼«Ê¬¤Î¸ý¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ë³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦¾¯½÷¤ÎÊª¸ì¡Ö¤¯¤Á¤Î¤Ê¤«¡×¡¢¥«¥ß¥Ê¥ê¤ËÎø¾Ç¤¬¤ì¤ë¾¯½÷¤È¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ»ÅÊý¤Ê¤¤ÃË»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ö¤ª¤Á¤Æ¤¤Æ¡×¤Ê¤É¡¢Æ±½ñ¤Ç¤Ï»×½Õ´ü¤Î³ëÆ£¤¬¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤È¤¤¤¦·Á¼°¤ò¤È¤Ã¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¡¡º£²ó¾Ò²ð¤·¤¿4ºý¤Ï¤½¤ì¤¾¤ìºîÉ÷¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¥ê¥¢¥ë¤È¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¤ò¹ª¤ß¤Ëº®¸ò¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¸ÀÍÕ¤Ç¸À¤¤É½¤¹¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿´¤Î¾õÂÖ¤òÉÁ¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÇºÜÇÞÂÎ¤Î¡Ö¥Èー¥Áweb¡×¤¬¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¤ÊÌ¡²èÉ½¸½¤òÄÉµá¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤À¤«¤é¤³¤½³«²Ö¤·¤¿ºÍÇ½¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«º£Ç¯¤Î¥Èー¥Á¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢Æ£¸«¤è¤¤¤³¤Î¡ØÈ¾Ê¬»ÐÄï¡Ù¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÏÃÂêºî¤¬ÅÐ¾ì¡£8·î29Æü¤Ë¤Ï¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸2¿Í¤Î¥Üー¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥Õ¤òÉÁ¤¤¤¿mememe¤Î¥Ç¥Ó¥åーºî¡ØFAVORITES ¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥Ä¡Ù¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£Ì¡²èÉ½¸½¤Î³×Ì¿¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¤½¤¦¤À¡£
¡¿¡ØFAVORITES ¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥Ä¡Ù🍒ÂÔË¾¤ÎÂè1´¬È¯Çä·èÄê🍒¡À㊗️8/29(¶â)È¯Çä¡ª¤ª¸ß¤¤¤¬¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡©´ØÀ¾ÊÛÃË»Ò¤Õ¤¿¤ê¡¢¤·¤ã¤Ù¤¯¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Î¥Üー¥¤¥º¡¦¥é¥¤¥Õ¡£Ã±¹ÔËÜ¸ÂÄêÉÁ¤²¼¤í¤·¤â¼ýÏ¿📖¢¨Ã±¹ÔËÜÆÃÅµ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Þ¤¹📢 #¥Õ¥§¥¤¥Ð¥ê¥Ã¥Ä @manga_mememe
🔗https://t.co/xV1A3MpGed pic.twitter.com/isbz7wI8zQ
- ¥Èー¥Áweb (@_to_ti) June 24, 2025