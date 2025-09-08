年頃の女の子はみんながバンドを組んでいる世界。唯一のバンドを組んでいない女子になってしまった少女は、自分もバンドを組むことにして……。

【漫画】『バンドの組み方』を読む

みんながバンドを組む世界で、自分もバンドを組んでみる漫画『バンドの組み方』がXにアップされた。今回は、漫画家やイラストレーターとして活動する本作の著者・魚須えり個（@eriko_osakana）氏に、作品が誕生した経緯や反響について話を聞いた。（青木圭介）

ーー本作を創作した経緯を教えてください。

魚須えり個：元々1ページ漫画とか4コマ漫画とかは描いていたんですけど、しっかりとした読切漫画は描いたことがなかったんです。でも自主制作作品を販売するコミティアに参加したくて、初めて描いた読切漫画が本作です。

ーー魚須えり個氏自身、バンドや音楽が好きなのでしょうか？

魚須えり個：はい、バンドや音楽はすごく好きです。でもバンドへの憧れはありながら、楽器もできないし組む勇気はありませんでした。中学生の頃に同じくバンドが好きな友達がいて、架空のバンドを組む遊びをしていたのを覚えています。「今日からバンド結成ね」と決めて担当の楽器を話し合うなど、すごく楽しかったんです。架空バンドを結成したときの成り立ちが、本作のバンドの組み方のモデルになっています。

ーー“世界で唯一バンドを組んでいない女の子がバンドを組む”という設定も、自身の経験から生まれた？

魚須えり個：そうですね。中学生から成長し高校生とか大学生になると、結構周りの人たちが気軽にバンドを組みだしたんです。でも私は強い憧れはあったものの、結局組みませんでした。そこが作中の世界観の源で、物語には「こんな感じでバンド組んでもいいよね」という気持ちも込められています。

ちなみに作中に登場する曲「フランスへ行こうぜ」は実際に自分で作詞作曲しており、本作の同人誌バージョンにはダウンロードコードがついています。女の子がバンドを組みライブをする姿を描き、作詞作曲もして、私自身バンド活動ができたようで楽しかったです。

ーー発表した際の反響はどうでしたか？

魚須えり個：嬉しかったのは、「この漫画を読んでバンドを組みたくなった！」という感想をいくつかいただけたことでした。バンドを気軽に組むことを前向きに捉えてもらえたらという気持ちもあったので、嬉しかったですね。

ーー本作のなかで魚須えり個氏自身が気に入っているポイントは？

魚須えり個：バンドを解散するシーンがお気に入りです。私は“解散”もバンド活動の魅力の1つだと思っています。例えば好きなバンドが解散するとき、もちろん悲しいんですけどそれと同時に美しさみたいなモノも感じるんです。なので作品を描き始めたときに解散シーンは入れると決めていて、それもあっさりした解散にしたいと思いました。そこで「もうバンドの組み方の1つに入れてしまおう」と考え、解散のよさが出ているシーンになったのではないかと思っています。

ーー魚須えり個氏が漫画を描き始めたきっかけを教えてください。

魚須えり個：小さい頃から絵を描くのは好きだったんですけど、落書きくらいで具体的な活動はしていなくて、学生時代なんかは絵からも離れていました。しかしコロナ禍で家にいることが多くなったタイミングで、落書きが溜まったからSNSにアップしてみようかなと思ったんです。絵を描いている方と交流を持てたらなという気持ちもありました。SNSで親交のあった絵描きさんと、コミティアのようなイベントで実際にお会いできたのも嬉しかったです。

ーー最後に、今後はどのような漫画を描きたいですか？

魚須えり個：これまでに描いたことのないジャンルの、漫画を描いてみたいです。ホラー漫画とかわかりやすいギャグ漫画とか、すごく興味があります！

（文・取材=青木圭介）