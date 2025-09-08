

4万3876円――。8月19日に史上最高値を更新した日経平均株価。さらなる株高期待がある中、『会社四季報』の先取り情報でお宝銘柄を探そう。『週刊東洋経済』9月13日・20日合併号の第1特集は「最高値相場で勝ち抜く株」だ。

4月初めの「トランプ関税ショック」で急落した日本株は一転、上昇トレンドの最中にある。7月下旬の日米合意等で関税への警戒感が薄らぎ、日経平均株価は安値から約1万3000円もの大幅上昇を遂げた。投資家のリスク選好が一気に回復した格好だ。

中小型株が相場の主役に

特徴的なのは、ここ数年ほとんど盛り上がらなかった中小型株が、相場の主役となっていることだ。例えば東証グロース市場250指数は、今年4月7日の531.72ポイントを底に、わずか数カ月で50％超上昇している。大型株やバリュー株ではなく、新興企業や成長株が相場を牽引する姿は、久しく見られなかった光景だ。





「中小型株ブーム」の火付け役を担ったのは、今年から本格的に始動した東証のグロース市場改革だろう。2030年までに時価総額100億円に届かない企業は、原則として市場からの退出を迫られる。経営陣に危機感が芽生え、成長戦略を前倒しで実行したり、企業間の統廃合を模索したりする動きが強まっている。

グロース市場の過去を振り返ると、大相場の後にしばし停滞する、というサイクルを繰り返してきた。この点は注意する必要があるが、今回の東証改革は「かなり本気らしい」という声も耳にする。

もしグロース市場が名実ともに「本当に成長する企業のための市場」へと変貌を遂げるなら、これまでのように一過性の盛り上がりで終わるのではなく、市場全体に厚みのある資金が流れ込み続ける可能性がある。足元の相場がその転換点となるか、目が離せない。

こうした中、私が来年以降を見据えて注目している銘柄を、4つの観点から紹介していきたい。



業績好調なIPO株

1つ目は、今後注目したい直近IPO（新規株式公開）銘柄だ。まずは、東証グロースの技術承継機構。後継者不足や事業承継に悩む中小製造業をM＆A（合併・買収）によってグループ化して成長してきた。少子高齢化が進む日本での需要は強いと思われ、市場の評価が一段と高まる可能性がある。

次に、グロース株ではないが業績が好調な直近IPO銘柄、JX金属にも注目したい。日本を代表する非鉄金属の総合素材メーカーで、今年3月に東証プライムへ新規上場した。

8月5日発表の今第1四半期（25年4〜6月）決算では、スマートフォンやAIサーバー向け需要拡大を背景に、情報通信材料セグメントが伸長し、業績の上方修正と配当の増額を発表。決算後に「割安感が是正されていく」と判断して購入した銘柄の1つだ。

今後は、9月25日に東証プライムへの新規上場を控えるオリオンビールもウォッチしておきたい。例年に比べてIPO件数が少ない中、時価総額300億円規模が見込まれ、機関投資家を含めて資金が集まりやすい。沖縄ブランドという独自性もあり、上場後の需給面でも注目に値するだろう。

2つ目は、直近8月の決算で印象に残った銘柄だ。まず注目したいのは、田植機が主力の農機具メーカー、井関農機だ。現在は構造改革の最中だが、米価上昇を背景に農家の購買意欲が高まっていることから、8月8日の今第2四半期（25年1〜6月）決算では、今期業績見通しの大幅な上方修正を発表した。値上げ効果の発現を考えると、下期以降にもまだ業績上振れの余地を残している。

安定感という観点からは、ダイトロンにも注目している。電子部品・半導体の商社機能に加えメーカー機能も併せ持つ同社は、売り上げ規模こそ中堅ながら、収益性の高さと株主還元姿勢の強さを備える。業績進捗も良好で、足元の株価にはまだ割安感がある。

また、自動車メンテナンス受託事業を主柱とするナルネットコミュニケーションズも、8月12日の今第1四半期決算が増収増益と、好調な滑り出しになった。同日、カー用品チェーンのイエローハットが当社株を16％超取得して第2位の大株主になったとも発表されており、シナジー発揮に期待したい。

割安感強い高収益銘柄

3つ目は、まだまだ割安に放置されている中小型株だ。例えば、東京・城南6区を地盤に富裕層向け不動産事業を展開する、ランディックス。19年に上場した後、しばらく業績が伸び悩んだが、ここにきてようやく軌道に乗り始めた。富裕層顧客のストックが厚いことが強みで、前期の営業利益率も11.1％と悪くない水準だ。

ほかにも、プラント解体工事に特化するユニークな企業、ベステラが面白い。かつては低単価案件の受注が業績の足かせとなっていたが、新体制となって以降は受注の選別を徹底し、収益性の改善が進んでいる。IR活動にも力を入れており、ようやく本来のポテンシャルを発揮し始めた印象だ。

最後に「今年は冴えなかったが、来年の回復に期待したい銘柄」を挙げておきたい。一過性の要因で業績が落ち込んだ企業が再び回復フェーズに入るタイミングを狙うのも、株式投資では有効な手段だ。

まずはプレミアグループ。自動車向けローン事業を展開し、金利上昇も今後追い風となる。前期は増収増益を維持したが、システム障害の影響が想定を超えたことで、税引き前利益は会社計画に大きく未達となった。

今期もその影響が残る見通しだが、本業のビジネスは順調だ。一過性のトラブルにすぎないとみれば、来期以降の業績回復を視野に入れた投資妙味がある。





また、AnyMind Groupも来期以降に注目したい。短尺動画の収益単価下落により今期は大きくつまずいたが、海外展開やEC支援など複数の成長ドライバーを抱えている。足元の逆風を乗り越えれば、再びグロース企業としての評価を取り戻す可能性がある。

ここ数年の投資書籍を見ると、「積み立て」「誰でも簡単に」「ほったらかし」といったキーワードが並び、いかに「コツコツ堅実に」取り組むかという路線が主流だった。

ただ、直近発売した拙著『5年で1億貯める株式投資』が好評を博しているように、成長期待のある個別株を選定して投資するというスタイルも支持を集めている。著者本人がいちばん驚いているのだが、想像の100倍くらい売れている。皆さんが投資にチャレンジするきっかけになれば幸いだ。

（kenmo ： 湘南投資勉強会）