イケメン好きな30代女性が美男子コンテストの最終選考会へ。出場者を真剣な眼差しでチェック！／生きるために必要だから、イケメンに会いに行った。
好きな人や好きなものの存在は、人生の大きな糧になるもの。見ているだけでも幸せな気分にしてくれますよね。
著者の竹内佐千子さんと担当編集のM田さん。2人の共通点、それは「イケメン好き」なこと。四十路目前の2人が、イケメンのいそうなスポットをブラブラ散策。「イケメンコーチがいると聞き、卓球教室へ行く」「イケメンに近づくため、イケメンになりに行く」など、やりたい放題！
元気と幸せと楽しいことだけを求めてイケメンに会いに行く、そんな2人のイケメンおっかけ爆笑コミックエッセイ「BURACHIN」シリーズの第3弾をお届けします。
※本記事は『生きるために必要だから、イケメンに会いに行った。』（竹内佐千子/ぶんか社）から一部抜粋・編集しました
