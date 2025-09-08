ÃÎ¤é¤º¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤éºÇ¶¯¤Î½¬´·¡¦¥Ù¥¹¥È1
¡Ö¥¹¥Þ¥Û¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2»þ´Ö·Ð¤Ã¤Æ¤¿¡Ä¡×¡Ö¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1Æü¤¬²á¤®¤Æ¤¤¤¯¡×¡£¥¹¥Þ¥Û¤äSNS¤¬Ì¢±ä¤Ã¤Æ¤¤¤ëº£¡¢¤½¤¦´¶¤¸¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
『とっぱらう──自分の時間を取り戻す「完璧な習慣」』の発売を記念して、年間200冊を手がけることもあるほど超人気かつ超多忙なデザイナーであり、著書『時間のデザイン』も刊行された井上新八さんに、特別に話を聞いた。（構成・ダイヤモンド社・秋岡桂子）
Q.Èè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ê¤Î¤Ë¡¢µ¤ÉÕ¤¯¤ÈSNS¤ò¸«¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥½¥³¥ó¤ä¥¹¥Þ¥Û¤Ð¤«¤ê¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢´ÊÃ±¤ËÂ©È´¤¤¬¤Ç¤¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢Èè¤ì¤ë¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤âSNS¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤È¤¡¢´ÊÃ±¤Ëµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëÊýË¡¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤òºî¤ë
°æ¾å¿·È¬»á¡Ê°Ê²¼¡¢°æ¾å»á¡Ë¡¡¤Ü¤¯¤Ï»Å»ö¤¬°ì¶èÀÚ¤ê¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢ÃëÁ°¤ËËèÆüÁö¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËèÆü4¥¥í¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂçÂÎ20Ê¬ÄøÅÙ¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡£
¡½¡½¤¨¡¢Ãë¤Ë4¥¥í¤âÁö¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡© ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã½ë¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©
°æ¾å»á¡¡»Å»ö¤¬¤Ò¤ÈÃÊÍî¤Ä¤¤¤Æ¡¢µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ä«¤äÌë¤ÏÁö¤ëµ¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ü¤¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¥¸¥ç¥®¥ó¥°¤Ï¡¢¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ç¤¤¤¦¡È¥Á¥ã¡¼¥¸¡É¤Î»þ´Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¼¼Æâ¤Î±¿Æ°¤â»î¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢·Ê¿§¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ÈËþÂ´¶¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³°¤òÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¤ËÂ³¤±¤ë
°æ¾å»á¡¡¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡Ù¤Ë¡ÖËèÆü±¿Æ°¤¹¤ë¡Ê¤Ç¤â´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Àï½Ñ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ò½¼ÅÅ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ¤òÆ°¤«¤¹¤Î¤¬¤¤¤Á¤Ð¤ó¤À¡£¤Ç¤âÆñ¤·¤¤¥ï¡¼¥¯¥¢¥¦¥È¤ò±ä¡¹¤È¤ä¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£ËÍ¤é¤Î¸¶Â§¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤À¡£
¡±¿Æ°¤Ï20Ê¬¤Û¤É¤Ç¤¤¤¤
¢ËèÆü¤ä¤í¤¦
£¾¯¤·¤Ç¤â¤Ç¤¤¿¤é¼«Ê¬¤ò¤Û¤á¤ë
¡½¡½¡Ø¤È¤Ã¤Ñ¤é¤¦¡½¡½¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹¡Ö´°àú¤Ê½¬´·¡×¡Ù¤è¤ê
°æ¾å»á¡¡¤Ü¤¯¤â¤³¤ÎÀï½Ñ¤ÈÆ±¤¸¤Ç¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½Â³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¸µ¡¹¡¢Áö¤ë½¬´·¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏÊÔ½¸¼Ô»þÂå¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£·ãÌ³¤È¥¹¥È¥ì¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ½ÅÁý²Ã¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤Ï¿¼Ìë1¡Á2»þ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ËÁö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥ë¡¼¥ë¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡½ë¤¤Æü¤Ï¡¢ÅÓÃæ¤ÇÊâ¤¤¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¡Ö¤ä¤á¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½½¬´·¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ö°ìÅÙ·è¤á¤¿¤³¤È¤ò¼é¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð»ß¤á¤º¤ËÂ³¤±¤é¤ì¤ë¤«¡×¤ÎÊý¤¬½ÅÍ×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
°æ¾å»á¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£ÌµÍý¤ò¤»¤º¡¢¤Ç¤âËèÆü¤ä¤ë¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¤ËÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£
¡¡Áö¤ëµ÷Î¥¤ä¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤è¤ê¤â¡¢¡Öº£Æü¤â³°¤Ë½Ð¤ÆÂÎ¤òÆ°¤«¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤¬¡¢¼«Ê¬¤òÁ°¸þ¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡Ö²ñ¼Ò¤«¤éÊâ¤¤¤Æµ¢¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿±¿Æ°¤â¡¢Î©ÇÉ¤Ê½¬´·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡Ä¡Ä¡ª °Õ³°¤ÈÌµ°Õ¼±¤Ç¡Öµ¤Ê¬¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤ëºÇ¶¯¤Î½¬´·¡×¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ª