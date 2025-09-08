◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル、良）

サマースプリントシリーズ最終戦の第３９回セントウルＳ・Ｇ２（阪神）は川田と初コンビで８番人気のカンチェンジュンガが制し、スプリンターズＳ・Ｇ１（２８日、中山）の優先出走権を獲得した。

研ぎ澄まされた末脚でぶち抜いた。４角１２番手で直線に向かったカンチェンジュンガ。残り１ハロンから末脚を爆発させ、猛然と坂を上った。開幕週の馬場でどんどん他馬をのみ込み、最後はＧ１馬ママコチャを差し切ってゴールへ。上がり３ハロンはメンバー最速となる３３秒１。８番人気の伏兵が、実績馬を撃破して重賞２勝目を挙げた。

初コンビの川田が巧みに導いた。調教でも騎乗経験がない完全なテン乗りだったが、「返し馬でいい馬だと知れたので、この馬らしく競馬しようと思いました」と瞬時に特徴を把握。前半は無理に位置を取らず、冷静にラストへ備えた。「手応えも十分で、動いてくれるだろうなと思いました」という読み通りの切れ味。庄野調教師は「今日はジョッキーですね。川田ジョッキー様様です」と手腕をべた褒めした。

今春の京王杯スプリングＣ（７着）以来、４か月ぶりの実戦。庄野師は「もう少し競馬モードに入ってくれないかなと思っていた」と精神面で不安があったことを明かした。しかし、それを一掃する勝ちっぷり。最後の直線のパトロールビデオを見ながら「すごくない？ このへん。めっちゃかっこいいよね」と興奮を隠せなかった。

体調に問題がなければスプリンターズＳに向かう。指揮官は「ここを勝てたことは、馬にとってもいい経験」と収穫を確信。１６年に同Ｇ２を勝った父ビッグアーサーとの親子制覇を弾みに、堂々と秋の大舞台へ挑む。（水納 愛美）

◆カンチェンジュンガ 父ビッグアーサー、母クェスタボルタ（父ノヴェリスト）。栗東・庄野靖志厩舎所属の牡５歳。北海道日高町・サンバマウンテンファームの生産。通算２０戦６勝。主な勝ち鞍は２５年阪急杯・Ｇ３。総獲得賞金は１億６１２２万５０００円。馬主は幅田昌伸氏。