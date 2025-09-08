◆米大リーグ オリオールズ２―５ドジャース（７日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）

オリオールズ・菅野智之投手（３５）が７日（日本時間８日）、本拠地・ドジャーズ戦に先発し、３回０／３を投げ、７安打４失点で今季８敗目（１０勝）を喫した。菅野は、大谷翔平投手（３１）に２打席連続で本塁打を浴びるなど、メジャー自己ワーストタイの１試合３被弾。４回無死二塁から金慧成内野手の打球を右足に受け、そのまま負傷退場となった。１奪三振、無四球で防御率は４・５７。アクシデントに見舞われ、３回０／３での降板は自己最短だった。

打球速度９５・８マイル（約１５４・２キロ）の打球が、ワンバウンドでマウンドの菅野の右足に当たった。投手の本能で、とっさに打球を止めようとしたのか。マウンドに崩れ、苦痛に顔をゆがめた右腕。何とか立ち上がり、足を引ずりながら、フレンチ投手コーチに肩を借りてベンチに下がった。広報発表は「右足の違和感」。３月３０日のデビュー戦だった敵地・ブルージェイズ戦で両手がつって降板して以来、メジャーでは２度目の負傷退場となった。

試合後、マンソリーノ監督代行は「幸いレントゲン結果はネガティブ（陰性）だった」と説明し、骨には異常がなかった模様。「数日様子をみて彼がどう感じるか。（右）足に体重を掛けることが難しいようだった」と説明した。バッテリーを組んだＡ・ジャクソン捕手は「つま先の当たり。敏感なエリアだ。無事であって欲しい。どうなるか分からないけれど、彼はタフな勝負師だから、きっと大丈夫だと思う」と願いを込めた。

大谷とは、１０年ぶりの対決。開幕後、地元テレビ局に対戦したい打者を問われて「右のジャッジ、左の大谷」とリーグを代表する強打者２人の名前を挙げた菅野。８月にレッドソックス・吉田正尚外野手と対戦した際には「他の日本人ピッチャーが、日本人バッターと対戦して、意識してないって言ったら、多分、嘘。もちろん、意識はしますけど、それ以上のことはない。打者の１人として対峙しなければ」と語っていた。

この日は試合開始直後。先頭の大谷にカウント１ボールからの２球目、外寄りのシンカーを中堅外野席に、３回の第２打席は、２ボールからの３球目、内寄りの直球をバックスクリーンに運ばれた。続くベッツに打者連続弾を許し、ソロ３発で３失点。今季２６人の打者に被弾した菅野にとって、２発目を許したのは、大谷唯一人となった。

「（１本目）の外角高めを右中間に打ったが、実際、投げたボールはとても良かった。次は、内角を攻めたが、彼（大谷）は、ほぼ同じ落下地点に打った。敬礼するしかないと思う」と、同監督代行も、この日の大谷には脱帽するしかなかった。

８月３１日のジャイアンツ戦はーランダー、この日はカーショーと、２試合連続で将来、殿堂入り確実とされるレジェンドと投げあったが、前回は味方守備に足を引っ張られ、今回はアクシデントに見舞われる不運な登板となった菅野。チームは、１５三振。６回の３連打で奪った２得点が唯一の得点機となり、連勝は「５」でストップした。