タレント・菊地亜美が８日までに自身のＳＮＳを更新。ハワイでの家族ショットを公開した。

菊地は自身のインスタグラムを更新。「Ｆａｍｉｌｙ ｔｉｍｅ ｉｎ Ｈａｗａｉｉ」と題した投稿で、空と海を背景にした家族ショットを公開。「プライベートの思い出用なので、載せられる写真が限られますが 子供も小さいし家族写真が欲しかっただけなので 一枚でも素敵な写真があればもうそれで良いですとお伝えしてたのに たっくさんの自然なショットや子供達の笑顔を撮っていただき感謝 なんの記念日でもなく、誰もいない場所で、ただただ家族の思い出に…」と続け、菊地と長女、次女それぞれと撮影した親子ショットも複数枚披露した。

この投稿にファンからは「素敵な写真ばかり 雑誌に載ってそう！！！」「わ〜素敵な家族写真です あったかいです」「ますますキレイになってる」「この白いワンピも似合っていて、可愛くて綺麗で後ろ姿も素敵です」などの声が寄せられている。

菊地は、２０１８年２月に５歳年上の一般人男性との結婚を発表し、２０年８月に長女を出産。今年３月に次女を出産したことを明かしていた。