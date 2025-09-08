2011年に東京でピン芸人としてデビューしたノビ山本さん。2018年に地元・富山県で開催されたライブに出演したことをきっかけに、2019年7月から「富山県住みます芸人」として活動することを決意します。その活動が軌道にのってきたころ、病が発覚して──。（全3回中の1回）

【写真あり】「これががん…!?」ノビ山本さんのひざ裏に出現した異様な形のこぶ ほか（8枚目/全19枚）

東京で芸人デビューも結果が出せず地元・富山に戻り

── 最初は東京でお笑い芸人としてデビューされ、ダンビラムーチョやゆにばーすなど、現在活躍中のお笑いコンビと同期だそうですね。

2017年、まだ東京で活動していたころのノビさん

ノビさん：はい。2011年にデビューして、東京にある「ヨシモト∞ホール（現・渋谷よしもと漫才劇場）」でランキングライブに出演していました。勝ち上がるとメディア露出や劇場の出番の機会がたくさんもらえるのですが、全然勝つことができず…。人気もなくて手売りチケットも全然売れずに「バイトが本業」みたいな状態が続いていました。

── 活躍できずにつらい思いをされていたんですね。では、どうして地元に戻ることになったのでしょうか？

ノビさん：2018年に「東京で頑張ってる富山県出身の芸人を集めて富山県でライブをやろう」という企画が立ち上がりました。その時代の「∞ホール」には富山県出身の芸人が少なかったので、ランキングライブの最下層にいた僕にも声がかかって、出演させていただいたんです。そのときは、友だちや家族も見に来てくれて。その後、2019年の年明けに「富山県住みます芸人に興味ありますか？」と事務所から声がかかりました。

周りの芸人に相談したら「キャラクターがわかりやすいし、人当たりもいいからいいんじゃない」と勧められたんです。同じバイト先だった後輩、空気階段の鈴木もぐらにも「ノビさん、絶対やるべきですよ」と言われて。本当に売れていなくて「なにか変えんといけんな」と思っていたときにみんなが背中を押してくれたので、腹をくくれましたね。母にも頭を下げて「ちょっとの間、実家の部屋に住まわせてください」と。それで、2019年7月に地元に帰りました。今もまだ、実家からは出られてないんですけど（笑）。

── 地元での活動はいかがでしたか？

ノビさん：地元のお祭りに呼んでいただいたりして、富山県での初給料は東京にいたときの3万倍でした。まあ、東京では給料を5円程度しかもらっていなかっただけなんですけど…。そこからすぐにコロナが始まって。お祭りとかもなくなって、バイト生活に逆戻りしてしまいました。でも、温泉やサウナが好きで「温泉ソムリエ」の資格を持っていたので、コロナ禍でもなんとかやっていけました。「密」にならずに無言で楽しめる温泉やサウナが流行り、テレビのリポーターなどで呼んでいただけるようになったんです。それ以来、富山県では「温泉の人」「サウナの人」として少しずつ知ってもらえるようになりました。

フルマラソン企画の練習中に「ひざの裏、腫れてますよ」と

── そんな折、足に腫瘍が見つかったそうですね。

ノビさん：はい。2022年の6月、ある番組の企画でフルマラソンに挑戦することが決まったんですが、その練習中に病気が発覚したんです。

2022年、フルマラソンの練習に励んでいたころのノビさん

── 走っていて違和感などがあったのですか？

ノビさん：いや、自覚症状はありませんでした。2022年9月に一緒にマラソンに挑戦する女性タレントの方に「ノビさん、なんか右のひざの裏が腫れてますよ」と言われて…。痛くもかゆくもないし冗談かと思ったのですが、見てみたら本当に大きく腫れていて、「え…？」と驚きました。

その日に救急病院に行ったものの、「自覚症状がないなら救急でできることはない」って帰されて。何度か通院したのですが、「症状がないなら良性腫瘍だと思っていいと思う。いま手術をして検体を取ると、マラソンへの挑戦は断念しないといけなくなる」と言われました。迷ったのですが、これを逃すと次にいつ芸人としてのチャンスが来るかわからないし、番組にも迷惑をかけたくなくて、マラソンを終えてから手術をすることに決めました。

── 腫瘍が見つかったとき、ご家族の反応はいかがでしたか？

ノビさん：母は「早く取ってもらいなさいよ」という感じで、そこまで深刻な反応ではありませんでした。というのも、母自身も38歳のときに、血管を巻き込んだ良性の腫瘍が首にできて手術をしたことがあったんです。首の骨を取って尾てい骨を首に入れるという大手術で、ガチガチに首を固定されて帰ってきて。そんな経験をした母ですが、今も元気に働いているんですよ。自分が大手術を乗り越えているので、重くとらえてなかったのはあると思います。

ただのこぶかと思ったら悪性腫瘍だった

── 2022年11月に無事マラソンを完走して、あらためて腫瘍の検査をすることになったそうですね。

ノビさん：入院してこぶ部分の細胞を採取し、病理検査に出したら、悪性の可能性が高いことがわかりました。それで、大学病院でさらに詳しい検査をすることに。驚きはしたんですが、母のこともあったので、この時点ではあまり深刻にはとらえていませんでした。

でも、大学病院に行ったら雲行きがどんどん怪しくなっていって…。「PET検査しましょう」などと検査の連続。とはいえ、その間も自分ごとじゃないような感覚でした。基本的に、楽観的なんですよね、僕。たくさんの検査を終えて「粘液型脂肪肉腫という悪性のがんの一種です」と説明を受けたときも「あ、そうなんすね」くらいの反応をしたら、さすがに「真剣に聞きなさい」って母に叱られましたが。

──「粘液型脂肪肉腫」という聞き慣れない病名がついた時点でも、何も症状はなかったのでしょうか？

ノビさん：本当に何もなくて…。マラソンとかバイトの疲れのほうがしんどかったくらい（笑）。周りからも「普通はひざの裏にそんなでっかいのできてたら、風呂とかで気づくやろ！ノビさんって身体洗わないの？」とイジられました。自分で気づくまで放置していたら、今ごろ足がなかったかもしれません。先生には「本当にいいタイミングで見つかったと思いますよ」と言われました。

粘液型脂肪肉腫が足にできた場合、がん細胞が増殖して太い血管を取り込むことで転移する可能性があり、結果的に足を切断したり人工関節になったりする場合があるようで。僕の腫瘍はテニスボールくらいの大きさだったのですが、運よく血管を取り込まず筋肉に包まれた状態で、まだ初期のうえ切除しやすいケースだったそうです。僕自身はまったく気がついていなかったので、見つけてくれた女性タレントの方には本当に感謝しています。

── 良性腫瘍だと思っていたのががんだとわかったときは、やはりショックだったのではと想像しますが…。

ノビさん：「やれることやらんと、逃げても意味ないしな…」と思っていました。「嫌だ」って言っていても、どうにもならないじゃないですか。僕、すごく感銘を受けた先輩の言葉があって。あべこうじさんが人生を芸人に例えて話されていたのですが、舞台袖にずっと立っていても、緊張して怖いじゃないですか。でも、舞台に立ってネタをしない限りは進まないんですよ。舞台袖でずっと「怖いな。緊張するな…」と考えるよりも、思いきって舞台に出て、ウケたらよし、スベったらまた違うネタをやればいい。それで「立ち向かわないと時間が進まないし、自分のためにもならない」と言ってくださったんです。それを思い出したので、何の迷いもなかったです。

…

ひざ裏にがんが発覚して、治療をスタートさせたノビさん。抗がん剤治療に始まり、切除手術を経てひと段落したと思ったら、がんが取りきれていない可能性があることが発覚。結局、放射線治療も経験することになりました。放射線治療は特につらかったようですが、持ち前の前向き思考もあり、どうにか明るく乗りきることができたそうです。

取材・文／髙木章圭 写真提供／ノビ山本