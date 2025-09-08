お笑いタレント有吉弘行（51）が7日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。9月からタイに移住して芸能活動することを発表したお笑いコンビ、TKOの木下隆行（53）について3週連続で言及した。

木下が自身のインスタグラムでタイに到着したことを伝えた。有吉は先週の放送で、木下がJFN系列から出入り禁止になっていると明かしている。「この番組には出入り禁止というか。ラジオ局に入れることはまかりならんというお達しが来てますので。残念ながら出ることはない。JFNに木下さんが出るっていうことは、僕の番組以外でも物理的に無理だよと。JFNの判断ですから」と切り出した。

「木下さんって口にすること自体が禁止、そこまでではない。ですからエールの気持ちを込めて…私、別に応援はしてないです。応援はしてないし、特にひどい目に遭えなんても思ってない。何とも思ってないんだけど、ポロリと木下という名前が出ただけ。ただ、言ってしまった以上、関わりを持って何回か名前を出してるとうだけなんですよ」と説明。その上で「私が木下さんのことを応援してるとか、親密であるとか、そういう風には絶対に思わないでください」と補足した。

木下は先月17日、コンビのYouTubeチャンネルでタイへの移住を発表。移住後の生活について「もちろんエンタメします。日本人もいるからライブもします。タイ語も勉強しています。本気で行きますよ。正直、何ができるかも、行ってみてのこともあるけど頑張りますよ。50代しかできないこと、遅いかもしれないけど、挑戦します」と話していた。

木下は2019年（平31）の秋、一部で後輩芸人にペットボトルを投げ付けるなどのパワハラをしたと報じられ、20年（令元）3月15日に松竹芸能を退所。木本は22年7月に投資トラブルが明らかになり、松竹芸能を退所している。