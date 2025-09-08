アインシュタインと肩を並べるほどの大きな存在だった…ニールス・ボーアが深めた解釈。「核分裂で起こっている、本当のこと」

「凄まじい破壊力」はどこから生まれるのか？

原子核におけるポテンシャル・エネルギーとは？

前回の記事〈びっくりからくり…ポテンシャル・エネルギー。なんと、「あなたがバネに与えた力は、形を変えて存在し続ける」という、衝撃の事実〉で、図「ポテンシャル・エネルギー」を用いて説明したスプリングの問題を、原子核分裂の問題にあてはめて考えてみよう。

スプリングが図「ポテンシャル・エネルギー」（C）のように縮んでいるときは、バネを通してその両端にあるボールは互いに反発しあっている。

この二つのボールが二つの核分裂片に相当し、バネによる反発力が二つの分裂片の間にはたらいている電気反発力を示している。

ポテンシャル・エネルギーが最大の状態

中性子を吸収した原子核は、その中性子から余分のエネルギーを吸収するので振動を開始する。振動によって原子核にくびれが生じ、分裂を起こす直前の状態にあるときは、バネが極端に縮んでいる状態に相当する。

これが、図「ポテンシャル・エネルギー」の（C）に見られるように、二つのボールがきわめて接近している状態である。この状態では、バネには最大のポテンシャル・エネルギーが貯えられている。

分裂寸前の原子核の場合も、同じようにくびれを境に二つのふくらみができているが、この二つのふくらみの間に電気反発力があるために、原子核には電気反発力による電気ポテンシャル・エネルギーが貯えられている。

原子核内の電気ポテンシャル・エネルギーの大元締めは、原子核内の陽子が持つプラスの電荷である。原子核が分裂を起こす寸前のポテンシャル・エネルギーが最大である。

図「ポテンシャル・エネルギー」（C）の場合、バネが伸びずに縮んだままでいられるのは、外力がバネの反発力に逆らって両端のボールの間隔距離を一定に保ちながらボールを押さえつけているからである。

原子核がまだ分裂を起こす前の状態では、バネの両端のボールを押さえつけている力に相当するのが「核力に起因する原子核の表面張力」である。表面張力が電気反発力に逆らうことで、分裂を防ぐように二つのふくらみを押さえ込んでいるのである。

ここでもう一度、くびれが描かれている図「【図】液滴型原子核モデルによる原子核分裂の説明」を参照していただきたい。

図「ポテンシャル・エネルギー」（C）で外力を取り除くと同図（D）の状態になり、両端のボールは互いに反対方向に、勢いよく飛び出していく。

原子核の場合、外力を取り除くということは、二つのふくらみの間の電気反発力が表面張力を上回るほどに原子核の振動がくびれを発達させてしまって、正味の力が反発力になってしまったことに相当する。

ポテンシャル・エネルギーが運動エネルギーへと変換

こうなると原子核は分裂を起こし、二つの「分裂片」は互いに反対方向に、勢いよく飛び出していく。

原子核が分裂してしまったら、電気ポテンシャル・エネルギーは（バネのポテンシャル・エネルギーとは違って）ゼロにこそならないが、かなり減少してしまう。分裂寸前に貯えられていた電気ポテンシャル・エネルギーは、二つの分裂片の運動エネルギーへと変換される。

つまり、二つの分裂片は分裂寸前の電気ポテンシャル・エネルギーから運動エネルギーを獲得するのである。

二つの分裂片が30cmも離れてしまえば、事実上、電気ポテンシャル・エネルギーはゼロに近くなる。エネルギーは保存されるため、分裂寸前の電気ポテンシャル・エネルギーの値と、分裂後の二つの分裂片の運動エネルギーの値は等しい。

分裂寸前の原子核に貯えられていた電気ポテンシャル・エネルギーを算出するのは簡単である。

したがって、電気ポテンシャル・エネルギーの量がわかれば、エネルギー保存の法則を使って二つの分裂片が持ち去る運動エネルギーの量を知ることができる。

核分裂から生じるエネルギーの源

結局、核分裂から生じるエネルギーの源は、すでにその原子核に貯えられていた電気ポテンシャル・エネルギーであるということになる。

ウランの原子核内に貯えられている電気ポテンシャル・エネルギーを解放するためには、ウラン原子核は中性子を吸収しなければならない。マイトナーとその甥のフリッシが二つの分裂片の運動エネルギーを約2億電子ボルトと算出したのは、この考えに基づいている。

我々は日常生活において、エネルギーという言葉をなんの抵抗もなく使っている。しかし、エネルギーの厳密な定義は非常に難しい。

ここでは、エネルギーとは「物理系に変化をもたらし、仕事（力×距離）をする源である」と言っておこう。

車のエンジンは車体に力を与える。この力によって車は動き、ある距離を走行する。「力」×「距離」が仕事であるので、エンジンはそれだけの仕事をしたことになる。この場合、エンジンはこれだけの仕事をするために「エネルギーを費やした」と表現する。

「マイトナー＝フリッシ理論」を発展させたボーアとホイーラー

デンマークからアメリカに滞在していたニールス・ボーア（1885〜1962年）はプリンストン高等研究所で、若いアメリカ人物理学者ジョン・ホイーラー（1898〜1988年）とともに、マイトナーとフリッシによる理論（マイトナー＝フリッシ理論）をさらに発展させた。

中性子を吸収してピーナッツ型になった原子核の状態（図「液滴型原子核モデル」の〈くびれが生じた〉状態）は、次のような比喩で考えることができる。

今、二つのボール（二粒のピーナッツでもよい）を考え、二つのボールの間に縮んだ状態のバネ（スプリング）を置く。つまり、縮められたバネの両端にボールが1個ずつついている状態である（ボールとバネは接着されているのではなく、ボールは単にバネの端に接しているだけ）。

この二つのボールを、同じ高さの二つの山の間の谷底に置く。縮められているバネの内部には、ポテンシャル・エネルギーが貯えられている。

縮められているボールとバネを離すと、バネに貯えられていたポテンシャル・エネルギーが解放されるので、バネの両端にあるボールは勢いよく、互いに反対方向に飛び出していき、バネから離れて山の坂を登り始める。

このとき、山の高さが高すぎると（あるいは谷底が深すぎると）、ボールは山を越えられず、谷底に向かって元の状態へと戻ってしまうが、山の高さが十分に低いと（谷底が浅いと）ボールはバネを離れ、それぞれの山頂を越えて、互いに山の反対側の斜面を転がり落ちていく。

満身の力を込めて「障壁の山」を越える

原子核内には、遠距離にも至近距離にも作用する電気反発力（斥力）と、至近距離にしか作用しない核力（引力）が同居している。

原子核が中性子1個を吸収してピーナッツ型となり、二つのふくらみができると、表面張力（核力）と電気反発力によってこの二つのふくらみの間にはポテンシャル・エネルギーの山が形成される。

このような山を「障壁の山」という。

障壁の山は、二つのふくらみの間に引力と反発力が同時に存在するためにできる山である。すなわち、二つのふくらみの間隔距離が小さいときは、引力のほうが反発力を上回っている。

間隔距離が増していくと、その間の引力と反発力は同時に弱まっていくが、二つの力の弱まり方は同じではない。引力のほうが反発力よりも急激に弱まり、ある距離になると引力と反発力がちょうど等しくなって、正味の力はゼロとなる。

さらに、それ以上の間隔距離になると引力は急激にゼロに近づき、最終的にはゼロとなって、反発力のみが存在するようになる。障壁の山の頂上が、二つのふくらみ間の正味の力がゼロとなるところである。

すでにピーナッツ型になった核が分裂するためには、二つのふくらみは満身の力を込めて互いに相手を引き離さなければならず、それだけエネルギーを費やすことになる。相手のふくらみを振り切るために必要な最小エネルギーの量が、障壁の山の高さになる。

障壁の山について、もう少し具体的に説明してみよう。

続いて、この「障壁の山」について、さらに詳しく見ていきます。すでにご紹介した、「2つのウラン・アイソトープのうち、ウラン235が原子爆弾に適している」理由もすっきりと理解できるようになります。

