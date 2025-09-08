まるでリアル「インディ・ジョーンズ」！　「大噴火が生んだ島」を調べる火山研究者の、知られざる調査の裏側！

上田 彩子の「マンガ・科学解体新書」 お待たせしました！ 第8回

科学を少しでも身近に感じて欲しい、という趣旨で始まったこの企画。漫画家で、心理学を研究する大学准教授でもある上田彩子さんが、得意の"漫画"を包丁に、科学新書「ブルーバックス」という肴を捌きつつ、時にはその著者も巻き込んで、おいしいところを厳選、お届けします！

今回のテーマは、『西之島』です。

島の研究ってどんな準備が必要なの？ 火山学者が島を研究する理由は？ 島の岩石や鉱物が教えてくれることとは？ ロマンあふれる研究テーマを、『島はどうしてできるのか』の著者の前野深さんが、おもしろく科学的に解説してくれます。

火山の噴火がもたらすものは「破壊」だけ？

みなさんは、火山の噴火に対してどんな印象を持っていますか？ ポジティブなものでしょうか、ネガティブなものでしょうか。おそらく、「100%ポジティブ！」と即答する方はあまり多くはないのではないでしょうか。

噴火と言えば、しばしば爆発した怒り感情を表現するためのメタファーとして用いられますし（特に漫画において、と言えるかもしれませんが……）、その理由は明白です。強いエネルギーの存在とその蓄積、表出後の制御不能性、変化の不可逆性、周囲への影響の大きさ（地震や津波など）といったものがすぐに共通項として思いつきます。

加えて、どちらも一度引き起こされてしまえば、周りにいる人間はただただ畏怖の念を持って静まるのを待ち続けるしかないもののように思えます。でも、「破壊」は火山の噴火の一側面に過ぎないのだそうです。

「創造」の源でもある

実は、火山の噴火のもうひとつの重要な側面は、「創造」とのこと。「破壊」とは真逆の概念なので、すぐにはピンと来ませんが、海底火山の噴火無くして私たちが生活をしているこの大地が誕生することはありえません。もちろん、島国であるこの日本列島も例外ではないのです。

今なお成長続ける「西之島」

そんな大地の「創造」の例として挙げられるのが、2013年にニュースになった西之島なのだそう。西之島は小笠原諸島の西方にある孤島で、噴火を起こすまでは誰も気に留めないほどの小さな島だったのですが、突如としてマグマを吹き出しながら陸地をつくり始め、今もなお成長を続けています。

さて、そんな火山の噴火でつくり出された島を始めとして、火山を研究するのが火山学者と呼ばれる人たちです。

研究者というと部屋にこもって実験をして、机にかじりついて日々を過ごしているようなイメージがあるかと思いますが（心理学者をしている私の生活は、このイメージからさほど遠くありません…）、火山学者の研究対象はなんといっても火山そのもの！ 実際に島に赴いて調査を行います。

もちろん、多くの火山は携帯のつながらないような人里離れた場所に存在するので、フィールドワークといっても、もはや冒険レベルです。冒険する学者だなんて、なんだかインディ・ジョーンズみたいですよね。

リアル・インディ・ジョーンズ？ 島に上陸するには

西之島のような新しく生まれ変わった島を調査する場合は、生態系が始原的な状態にあると想定されるため、特に注意が必要とのこと。生態系に人為的な撹乱を与えないように、なんと１週間も前からトマトなどの種が目立つ植物の摂取をやめ、海水に洗浄してからだをクリーンにするウェットランディングという方法で上陸するのが最適な手段なのだそう。

島の調査が教えてくれること

それでは、なぜ火山学者が火山の「創造物」である島を研究するのでしょう？ それは、未来の災害を軽くするための手がかりを得るためでもあるそうなのです。

例えば、調査で採取した火山灰や溶岩を分析すると粘性などのマグマの特徴がわかり、どのような噴火を起こすのかがわかります。また、岩石と鉱物の化学組成がわかればマグマの種類やマグマだまりの深さを読み解くことができるそうです。

西之島のマグマだまりは１つじゃなかった！

例えば、西之島の場合は、二度にわたる調査からマグマの化学組成が変わっていたことから、深い部分のマグマだまりから浅い部分のマグマだまりに向かって、マグマの供給がされていることが明らかにされました。

もし化学組成に変化がなければ、ひとつのマグマだまりからマグマの供給がされているだけと結論づけられるので、やがてマグマが枯渇すれば噴火は終息することが予測されますが、他の供給源が想定されるのであれば、噴火は続く可能性が示唆されます。

実際に、調査の後に西之島は大きな規模の噴火を起こして、今も鎮静化せずに成長を続けているそうなのです。

火山学って面白い！

さて、火山の噴火の「創造」の一側面、西之島の誕生ストーリーをご紹介してきましたが、いかがだったでしょうか？ 地球そのものの生命の息吹を感じるような、なんともスケールの大きなお話で、ワクワクされた方も多いのではないかと思います。

これ以外にも、ブルーバックス『島はどうしてできるのか』は火山の噴火に伴う地球規模の環境変動のお話など、ダイナミックなトピックでいっぱいです！ ぜひ、地球の“熱いドラマ”に思いを巡らせてみてください！

じつは、日本近海では、新たな島が生まれては、消え去っている…誕生、成長…そして「生き残った」西之島。その、じつに「まれなる存在」