洗濯機洗いも可！【キーン】のサンダルが汎用性高すぎて神アイテム…今すぐAmazonをチェック!!
洗濯機で洗えてお手入れラクラク！神アイテムすぎる【キーン】のサンダルを今すぐAmazonでゲット!!
【KEEN(キーン)】サンダル SHANTI シャンティ メンズ は、熱烈に支持されるブランド・キーン発のオリジナルハイパフォーマンスクロッグ。高い汎用性を誇り、アフタースポーツにオフィス、ガーデニングなど、履くシーンを選ばない。
→【アイテム詳細を見る】
軽量で足を優しく包み込む圧縮EVAアッパー、保護性とサポート性を高めるよう適切な厚みにインジェクション成型、屈曲性と通気性を高めるデザイン。
→【アイテム詳細を見る】
クッション性に優れた圧縮EVA素材の立体成型フットベッドが足を優しく支える。
→【アイテム詳細を見る】
踏み跡を残さず、耐摩耗性とグリップ性に優れたノンマーキングラバーアウトソールも特長。
是非押さえておきたい一足だ。
