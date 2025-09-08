コレで熱中症指数をモニタリングできる！【エー・アンド・デイ】「熱中症計 みはりん坊プロ」をAmazonで購入しよう!!
熱中症指数がチェックできる！【エー・アンド・デイ】の「熱中症計 みはりん坊プロ」がAmazonにて販売中!!
【A&D(エー・アンド・デイ)】黒球付熱中症計みはりん坊プロ は、手軽に使える熱中症指数モニターだ。屋内と屋外でモード選択が可能で、熱中症リスクを可視化してくれる。
JIS規格適合で、WBGT（熱中症指数）のアラーム設定が可能 （20〜50℃）。熱中症の危険度ランク（注意・警戒・厳重警戒・危険）を表示できる。
付属のベルトで、簡単に装着や固定が可能。市販のカメラ用三脚に取り付けることもでき、場所を問わずに活躍してくれる。
「みはりん坊プロ」は暑熱環境での管理に適しており、屋外や体育館でのスポーツや、イベント会場・公共施設でも役立つほか、乳幼児やお年寄りのお部屋に置いておくのもオススメだ。
