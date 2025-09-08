MBSラジオ「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！」（水曜午後3時）の出演者によるイベントが7日夜、大阪・なんばグランド花月（NGK）で行われた。

イベント名は「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！〜FINAL〜」で、あいはら（56）の他、MBS武川智美アナウンサー（56）、トミーズ健（66）、川畑泰史（58）、サバンナ八木真澄（51）、麒麟田村裕（46）、女と男市川（44）、藤崎マーケット田崎（44）、アルミカン・マッチョ赤阪（41）、森由貴子（40）らがスタジオを飛び出して、笑いの殿堂に登場。4年間続いた同番組から出題されたクイズや、黄疸で苦しみながらも、あいはらが生放送で奮闘したエピソードなどを振り返った。

ラストでは、あいはらから各出演者に感謝の言葉を述べ、しんみりムード。同番組が9月24日で放送終了することが発表された。

そして、最後にサプライズ。「メッセンジャーあいはらのYouはこれから！ エブリデイ」として、月〜金曜に放送されることが明かされた（9月29日スタート）。放送時間は午前10時〜正午。あいはらによると、武川アナ、トミーズ健、サバンナ八木らを候補に、日替わり出演者と各曜日の企画を考案中。