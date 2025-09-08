¾¾»³Àé½Õ¤¬ÀÐÇË¼óÁê¤ËËÜ²»¡Ö¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤³¤È¡¢·ë¶É£±¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬7Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶ÛµÞ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¾¾»³¤Ï¡Ö¡ÊÀÐÇË»á¤¬¡ËÄ»¼è½Ð¿È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Í¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¤ÏÄ¹¤¤´Ö¡¢¼çÎ®¤«¤éÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£È¿¼çÎ®¡ÄÈ¿¼çÎ®¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê¤Ë¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ê¡£Æü±¢¤È¤¤¤¨¤ÐÆü±¢¤Ë¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤è¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤ÎÀÐÇË¤µ¤ó¤¬ÁíÍý¤Ë¤Ê¤é¤ì¤Æ¡£¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¡¢·ë¶É¤Ê¤ó¤«1¤Ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ê¡£¤¹¤´¤¤¤¢¤ë¤ó¤À¤è¤Ê²¶¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ï¤É¤¦¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¾¡£ÅöÁ³¡¢ÀÐÇË¤µ¤ó´èÄ¥¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¡£¤½¤ì¤³¤½¹ñ²ñÁ°¤Ë¤Ï¡ØÀÐÇË¼¤á¤ë¤Ê¡Ù¤È¤«¤¤¤¦¤Í¡£µ¤»ý¤Á¤Ï¤Í½½Ê¬¡¢Ê¬¤«¤ë¤ó¤À¤±¤É¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÀÐÇË¤µ¤ó¤Îº£¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤â¤Ã¤Æ¤·¤¿¤é¤Í¡¢¤½¤ì¤³¤½¡ØºâÌ³¾Ê¡©¡¡²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¡¢¥Ð¥«¥ä¥í¡¼¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¡Ø¹ñÌ±¤«¤é¤É¤ó¤É¤óÀÇ¶â¼è¤Ã¤Æ¤â¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡¢¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÇ¶â¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤Æ¡Ù¡Ø¤Þ¤º¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤Î»ÃÄêÀÇÎ¨¤Ê¤ó¤Æ¤Í¡¢¤³¤ó¤Ê¤ÎÉ¬Í×¤Ê¤¤¤À¤í¡¢Â¾¤Î¤â¤Î¤Ç¼êÅö¤Ç¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤°¤é¤¤¤Î¤³¤È¤ò¤µ¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¤µ¡¢¤¤¤¤Ê¤ê2Ëü±ßµëÉÕ¤¹¤ë¤È¤«¤µ¡£¤Þ¤ÀµëÉÕ¤µ¤ì¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤¢¤ÎÏÃ¤Ï¾Ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£²¶¤â¤½¤¦»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¤µ¡£¤³¤ì¤¬ÀÐÇË¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Ê¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡£¤½¤ì¤¬²ù¤·¤¯¤Æ¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤ÏÀÐÇË¤µ¤ó¡¢·ù¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£¤É¤Ã¤Á¤«¤È¤¤¤Ã¤¿¤é¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤À¤è¡£¤½¤·¤¿¤é¡¢¹¥¤¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ê¿Í¤Ë¤Ï¤½¤Î¿Í¤é¤·¤¯¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£¼þ¤ê¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¤Í¡ØÁíÍý¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¤«¤Ê¡£¤½¤ì¤³¤½¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ä¤¯¤Ã¤¿Æâ³Õ¤ÎÏ¢Ãæ¤¬¡ØÁíÍý¡¢¤½¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤â¡Ø²¿¸À¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢²¶¤¬ÁíÍý¤À¡£²¶¤¬ÁíÍýÂç¿Ã¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡Ù¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤°¤é¤¤¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¡£»ÄÇ°¤À¤Ê¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÇÂà¿Ø°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°ÕÃÏ¤ÇÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢Ëüºö¿Ô¤¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¡Ö²ò»¶¥«¡¼¥É¡×¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¿¤¬¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æµ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿ÀÕÇ¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢40Æü¶á¤¤¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢6Æü¤Ë2»þ´Ö²ñÃÌ¤·¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÍè¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬Â¥¤·¤¿¡Ö¼«È¯Åª¼Ç¤¡×¤È¤¤¤¦¿Ê¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï10·î¾å½Ü¤Ë¤âÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¡£¹ñÌ±¤¬´üÂÔ¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÁªµóÂçÇÔ¤È¤½¤Î¸å¤Î¼óÁêËÜ¿Í¤Î¡ÖÌÂÁö¡×¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£