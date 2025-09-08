¾¾»³Àé½Õ¤¬¿ä»¡¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¡ÖË¹»Ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡Ä¡×
²Î¼ê¾¾»³Àé½Õ¡Ê69¡Ë¤¬7Æü¡¢FM NACK5¡Ö¾¾»³Àé½Õ¡¡ON THE RADIO¡×¡ÊÆüÍË¸á¸å9»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£¶ÛµÞ¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤¤¡¢¼Ç¤¤¹¤ë°Õ¸þ¤òÀµ¼°¤ËÉ½ÌÀ¤·¤¿ÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡Ê68¡Ë¤Î¸åÇ¤¿Í»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡ÖÌäÂê¤Ï¼¡¤ÎÁíºÛ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤Ê¤¿¤¬¤Ê¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÌ¾Á°¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤Ç¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤Þ¤ÀÇ¯ÎðÅª¤Ë¼ã¤¤¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤ï¤ì¤ë¿Í¤â¤¤¤ë¤·¡£¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¡£¼«Ì±ÅÞ¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÎÏ¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤¢¤È¤Ï¤¢¤ì¤À¤Ê¡¢Ë¹»Ò¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¡Ø¤³¤Î¿Í¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ù¤Ã¤Æ¤Í¡£¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤·¤Ê¡×¤È»ä¸«¤òÈäÏª¡£¡Ö¿û¡ÊµÁ°Î¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤«¡¢¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡£ÀÐÇË¤µ¤ó¤â¤Ê¡¢ÉûÁíºÛ¤Ç¤¤¤¿¤ï¤±¤À¤«¤é¤Ê¡£Á°¤ÎÆü¤À¤í¡©¡¡¿û¤µ¤ó¤È¾®Àô¡Ê¿Ê¼¡Ïº¡ËÇÀ¿åÂç¿Ã¤¬ÏÃ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¡©¡¡¤É¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤¤¤í¤¤¤í¹Í¤¨¤ë¤±¤É¡£¤´¶ìÏ«¤µ¤Þ¤Ç¤·¤¿¤È¡£¼¡¤Î¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¿Í³Ê¼Ô¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤òµ§¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤±¤É¤Ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
À¸ÊüÁ÷¤ÏËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÎSTV¥é¥¸¥ª¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ï»²±¡ÁªÂçÇÔ¤ÇÂà¿Ø°µÎÏ¤ò¼õ¤±¤Æ¤â°ÕÃÏ¤ÇÂ³Åê¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁíºÛÁ°ÅÝ¤·¤ÎÆ°¤¤¬Àª¤¤¤òÁý¤·¡¢Ëüºö¿Ô¤¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤ÏÁíºÛÁªÁ°ÅÝ¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì¹ç¤òÁÛÄê¤·¡¢¡Ö²ò»¶¥«¡¼¥É¡×¤ò¤Á¤é¤Ä¤«¤»¤Æ¤¤¿¤¬¸ú²Ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸¢ÎÏ¼Ô¤È¤·¤Æµ£Á³¡Ê¤¤¼¤ó¡Ë¤È¤·¤¿ÀÕÇ¤¤¬¼è¤ì¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢40Æü¶á¤¤¡ÖÀ¯¼£¶õÇò¡×¤òÀ¸¤ó¤À¡£
ºÇ¸å¤Ï¡¢6Æü¤Ë2»þ´Ö²ñÃÌ¤·¡¢Æó¿Í»°µÓ¤ÇÍè¤¿¾®Àô¿Ê¼¡ÏºÇÀÁê¤¬Â¥¤·¤¿¡Ö¼«È¯Åª¼Ç¤¡×¤È¤¤¤¦¿Ê¸À¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¤Ï10·î¾å½Ü¤Ë¤âÁíºÛÁª¤ò¹Ô¤¦¡£¹ñÌ±¤¬´üÂÔ¤·¤¿ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ï¡¢ÁªµóÂçÇÔ¤È¤½¤Î¸å¤Î¼óÁêËÜ¿Í¤Î¡ÖÌÂÁö¡×¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢Ìó1Ç¯¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£