えっ？ まだ前半６分なのに…日本対メキシコ戦で目撃した、欧州では考えられない“異様な光景”。選手からは「集中しづらい」の声【現地発】
えっ？ まだ前半６分なのに...。そう思わずにはいられなかった。
アメリカ遠征中の日本代表は９月６日（日本時間９月７日）、オークランドでメキシコ代表との親善試合に挑み、押し気味のスコアレスドローに終わった。
会場となったオークランド・コロシアムは元々、メジャーリーグのオークランド・アスレチックスが使用していた野球場。やはり多少の違和感はあったし、普段はほとんどの試合をサッカー専用スタジアムで戦っている欧州組の中には、雰囲気も含めて戸惑いもあったかもしれない。
驚いたのは、なんと開始６分でいきなりウェーブが始まったことだ。親善試合とはいえ、欧州のサッカーシーンでは考えられない。
勝負ごとではあるが、「お祭り感覚」なのだ。スタジアムのほとんどをメキシコのファン（オークランドはメキシコからの移民が多い地域として知られている）が埋め尽くしていたものの、殺気立った雰囲気は一切なく、サウジアラビアやインドネシアで感じた“どアウェー感”はなかった。
実際、10番の堂安律は「アジア最終予選ではあまり味わえないような、エンターテイナーチックな、音楽が流れたりとか、ちょっと集中しづらい、ふわっとなりがちな雰囲気」と話していた。
それでも、タイムアップのホイッスルが鳴ると、会場はブーイングに包まれた。もちろんメキシコ代表の不甲斐なさに対してもあるだろうが、やはりエンターテインメントとして、スコアレスドローは最もつまらない、という反応でもあったのだろう。
もし来年のワールドカップでメキシコと同組にあり、メキシコで試合をすれば、また違った雰囲気になるのかもしれないが...。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】日本代表のメキシコ戦出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ ５選手に及第点を超える高評価。MOMは圧巻のポストプレーを披露した９番
