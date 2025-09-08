µå¾ìÁûÁ³¡ª»³ËÜÍ³¿¤ÎËâµå¤Ç¡È¤Þ¤µ¤«¤Î¸÷·Ê¡É¡Ö´°àú¤ËÀÞ¤ì¤¿¡Ä¡×¡ÈÀäÉÊ¤¹¤®¤ë¡É¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¢ª¥Ð¥Ã¥È¤òÊ´ºÕ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦
¡ÚMLB¡Û¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º4¡¼3¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ê9·î6Æü¡¦ÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡Ë¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
¡Ú±ÇÁü¡Û»³ËÜÍ³¿¡¢¥Ð¥Ã¥È¤ò¿¿¤ÃÆó¤Ä¤ËÊ´ºÕ¤¹¤ë½Ö´Ö
9·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö9·î7Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ü¥ë¥Æ¥£¥â¥¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥ºÂÐ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î°ìÀï¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦»³ËÜÍ³¿¤ÎÅê¤¸¤¿¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤¬Áê¼êÂÇ¼Ô¤Î¥Ð¥Ã¥È¤òÊ´ºÕ¤·¤¿¾ìÌÌ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
7²óÎ¢¡¦¥ª¥ê¥ª¡¼¥ë¥º¤Î¹¶·â¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¤ÇÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤¿3ÈÖ¥¬¥Ê¡¼¡¦¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤ËÂÐ¤·¤Æ»³ËÜ¤Ï¡¢½éµå¡¢¿¿¤óÃæÄã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÄÀ¤à148km/h¤Î¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤Ã¤Æ¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤òÀè¹Ô¤µ¤»¤ë¤È¡¢Â³¤¯2µåÌÜ¤ËÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï¡¢Æâ³Ñ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡¢¸·¤·¤¤¤È¤³¤í¤òÆÍ¤¯150km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡£¤³¤ì¤ò¤ä¤ä¶¯°ú¤ËÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤Ã¤¿¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÏÓ¤ò¾ö¤ß¤¤ì¤º¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¡¢°ì¡¢ÆóÎÝ´Ö¤Ø¤ÈÅ¾¤¬¤ë¥´¥í¤Ë¡£¥Ð¥Ã¥È¤ÎÇËÊÒ¤¬Éñ¤¤¡¢°ìÆóÎÝ´ÖÉÕ¶á¤Þ¤ÇÈô¤Ö¤Ê¤«¡¢¥»¥«¥ó¥É¤Î¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ï¥¹¤¬Æñ¤Ê¤¯ÂÇµå¤ò»«¤¤¤Æ°ìÎÝ¤Ø¤ÈÁ÷µå¡¢¥¢¥¦¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿»³ËÜ¤Î¡È¥Ð¥Ã¥ÈÀÞ¤ê¡É¤Î1µå¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÉÝ¤Ã¡ª¡×¡Ö´°àú¤ËÀÞ¤ì¤¿¡Ä¡×¡Ö¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¡¢ºòÆü¤âÂçÃ«¤µ¤ó¤ËÀÞ¤é¤ì¤Æ¤¿£÷¡×¡Ö¤É¤ó¤À¤±¥Ð¥Ã¥ÈÀÞ¤é¤ì¤ë¤ó¤À¡×¡Ö¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÀäÉÊ¤¹¤®¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´¬¤µ¯¤³¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥Ø¥ó¥À¡¼¥½¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Á°Æü¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢ÀèÈ¯¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤Ç¡¢¥«¥¦¥ó¥È3-2¤«¤é¤Î7µåÌÜ¡¢¿¿¤óÃæ¤ä¤äÆâ´ó¤ê¡¢Äã¤á¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¾¡¼¥ó¤Ø¤ÈÅê¤¸¤é¤ì¤¿150km/h¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤¿¤µ¤ì¡¢¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£2ÆüÂ³¤±¤Æ¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤Ê¤ó¤È¤âÄÁ¤·¤¤½ÐÍè»ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊABEMA¡ØSPORTS¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ù¡Ë