今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2025年9月8日（月）〜9月14日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2025年9月8日（月）〜9月14日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【牡牛座（おうし座）】
今週は、悩んでしまう前に行動することを意識してみましょう。実際にやってみながら、コツをつかんでいくようなイメージです。動いているほうが新しいアイデアも思いつくことでしょう。恋愛は、自分から相手を誘うようにすると◎ 一緒に料理や運動などすると良いでしょう。2人だけの思い出をたくさん作ってみて。
★ワンポイントアドバイス★
こだわりを捨てて、誰とでも気さくに話すようにすると良いかも。苦手だなと思っていた人でも共通点がありそうです。
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
