º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é²­Æì¤Î21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤­Â³¤­¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ï5Æü¤Ö¤ê¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë

º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤é30¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢´À¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ÆüÃæ¤Ë¤«¤±¤Æ¤µ¤é¤Ëµ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌËÌÉô¡¢´ØÅì¤òÃæ¿´¤ËºòÆü7Æü¤è¤ê¤â¹â¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î¥¢¥á¥À¥¹¤Î6³ä¤Û¤É¤Ç30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤äÀçÂæ¤Ê¤É¤â30¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤µ¤é¤Ë´ØÅì¤«¤é¶å½£¤Ç¤Ï35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Î½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åìµþ¤Ï35¡î¡¢Ì¾¸Å²°¤Ï36¡î¤È5Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âçºå¡¢¹âÃÎ¡¢Ê¡²¬¡¢¼¯»ùÅç¤Ê¤É¤â34¡î¤¯¤é¤¤¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢³ÆÃÏ¤Ç»Ä½ë¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

ËÌÎ¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤Çµ¤²¹¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·³ã¤ä¶âÂô¤Ê¤É¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£

21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È

º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¢²­Æì¤Î21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·³ã¤Ê¤É¤Ç½ë¤µ»Ø¿ô¤¬31°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡È¯É½»þ¤ÎÍ½ËÉ¹ÔÆ°

Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤­¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

­¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤­¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤­¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£

­£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£

­¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤­¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶­¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£