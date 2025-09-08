8Æü¤ÏÅìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ê¤É5Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆüÉü³è¡¡Á´¹ñ21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤«¤±¤ÆÀ²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤ÏºÇ¹âµ¤²¹¤¬35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£5Æü¤Ö¤ê¤ËÌÔ½ëÆü¤¬Éü³è¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´ØÅì¤«¤é²Æì¤Î21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ú¤Â³¤¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë·Ù²ü¤ò¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Åìµþ¤äÌ¾¸Å²°¤Ï5Æü¤Ö¤ê¤Ë35¡î°Ê¾å¤ÎÌÔ½ëÆü¤Ë
º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ä«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«¤ÎÄÌ¶Ð¡¦ÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤«¤é30¡î¶á¤¯¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ê¡¢´À¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¤Î½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ËÌÎ¦¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±«¤Çµ¤²¹¤Ï²£¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¸á¸å¤Ï¼¡Âè¤ËÅ·µ¤¤¬²óÉü¤·¤Æ¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¿·³ã¤ä¶âÂô¤Ê¤É¤Ï30¡î°Ê¾å¤Î¿¿²ÆÆü¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È
º£Æü8Æü¤Ï¡¢´ØÅì¤«¤é¶å½£¡¢²Æì¤Î21ÅÔ¸©¤ËÇ®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÌ³¤Æ»¤äÅìËÌ¡¢ËÌÎ¦¤Ë¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿·³ã¤Ê¤É¤Ç½ë¤µ»Ø¿ô¤¬31°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¡¡È¯É½»þ¤ÎÍ½ËÉ¹ÔÆ°
Ç®Ãæ¾É·Ù²ü¥¢¥é¡¼¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿½ê¤Ç¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¤È¤ë¤Ù¤¹ÔÆ°¤¬5¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡³°½Ð¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¹µ¤¨¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Ç®Ãæ¾É¤òÍ½ËÉ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢½ë¤µ¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î³°½Ð¤Ï¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±Èò¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£²°Æâ¤Ç¤ÏÃëÌë¤òÌä¤ï¤º¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢Éô²°¤Î²¹ÅÙ¤òÄ´À°¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢²°³°¤ä¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤²°Æâ¤Ç¤Î±¿Æ°¤Ï¡¢¸¶Â§¡¢Ãæ»ß¤ä±ä´ü¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
£ÉáÃÊ°Ê¾å¤Ë¡¢Ç®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¹ÔÆ°¤ò¼ÂÁ©¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Î¤É¤¬³é¤¯Á°¤Ë¡¢¤³¤Þ¤á¤Ë¿åÊ¬¤òÊäµë¤·¤¿¤ê¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯ÎÃ¤·¤¤ÉþÁõ¤ò¿´¤¬¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ç®Ãæ¾É¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤Êý¤Ë¡¢À¼¤«¤±¤ò¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¹âÎð¼Ô¤ä»Ò¤É¤â¡¢»ýÉÂ¤Î¤¢¤ëÊý¡¢ÈîËþ¤ÎÊý¡¢¾ã³²¤Î¤¢¤ëÊý¤Ê¤É¤Ï¡¢Ç®Ãæ¾É¤Ë¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÌë´Ö¤Ç¤â¥¨¥¢¥³¥ó¤ò»È¤¦¡×¡Ö¤³¤Þ¤á¤Ê¿åÊ¬Êäµë¤ò¿´³Ý¤±¤ë¡×¤Ê¤É¡¢¼þ¤ê¤ÎÊý¤¬À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥½ë¤µ»Ø¿ô(WBGT)¤ò³ÎÇ§¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£½ë¤µ»Ø¿ô¤Ï¡¢»þ´ÖÂÓ¤ä¾ì½ê¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£´Ä¶¾ÊÇ®Ãæ¾ÉÍ½ËÉ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Ê¤É¤Ç³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢½ë¤µ»Ø¿ô¤ò¹ÔÆ°¤ÎÌÜ°Â¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£