石破首相退陣表明 オセアニア時間は円売り優勢 日銀年内利上げ見送りの可能性も



石破首相がきのう緊急会見を開き、米国との関税交渉に一つの区切りがついたとして、自民党総裁の職を辞することにしたと述べた。後進に道を譲る決断をしたとして、新しい総裁が選ばれるまでの間は引き続き首相を務める。石破氏の後任に、高市氏、小泉氏、林氏、小林氏、河野氏、加藤財務相が候補と海外勢は見ている。



石破首相の退陣表明を受け政治不安からオセアニア時間は円売り優勢で始まっている。日銀の利上げ時期に対する不透明感も高まっており、一部では年内利上げを見送る可能性があるとの声も。ドル円は早朝に一時148.42円をつけた。債券価格も下落して始まる可能性がある（利回り上昇）。



なお、トランプ米大統領は石破氏退陣表明について「何も知らない」とだけコメントした。

