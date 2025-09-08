【前後編の後編／前編を読む】片足切断の寝たきり91歳男性を歩かせた！「脳」を知り尽くしたリハビリ医だからわかる“攻め”の回復術

脳卒中で半身麻痺になった高齢者も、再び歩き始める。『プロフェッショナル 仕事の流儀』（NHK／2013年）第200回で“攻めのリハビリ”と取り上げられた、脳神経外科医で、脳卒中や認知症などのリハビリのエキスパート・酒向正春医師。前編で触れたとおり、そのメソッドの肝は筋力増強。また歩けるようになるだけでなく、生活習慣病や骨粗鬆症の予防、さらには認知症の予防まで叶える。

「認知症にはふたつのタイプがあります。まず、脳が萎縮して認知症になる遺伝的タイプ。そして、脳への血流が不足することで脳細胞が変化していく加齢変性タイプです。後者の場合、生活習慣病である糖尿病、高脂血症、高血圧に由来しているので、筋力増強によってそれらを防ぐことで、認知症も防げます。また軽症であればその進行を食い止めたり、緩やかにすることができます」（酒向医師、以下同）

酒向医師によると、80歳の人の2割が認知症を患っているそう。

ちょっとした運動で、脳と身体が20歳若返り、QOLが爆上がりする

「85歳で40％、90歳で60％、95歳で80％…が世界的なデータです。若年性認知症についてはエビデンスがないのですが、筋肉増強によって、認知症は85歳で20％、90歳で40％ぐらいまで減らせると考えています」

生活習慣病予防に認知症予防。筋力を増強すればいいことづくめであることはわかったが、筋トレは億劫。別の方法で同じ効果は得られない？

「そもそも筋肉は、加齢＋使わないことによって難溶性タンパクが溜まるもの。寝たきりの人の筋肉がカチカチで細くなり、使えない筋肉になっていくのはこのため。このタンパクが悪さをしている、というイメージです。これを溶かす実験を行ったところ、投薬や栄養では無理でした。筋肉運動訓練でしか溶かせなかったんです」

現状を知り、すぐにスタートを

ここはやっぱり、自分で筋力をつけるしかない。そもそも今の自分に筋力はあるのか、ないのか？ 簡単に知る方法は握力だという。

「握力がある方はほかの筋肉もある、握力がない方はほかの筋力もないんです。だいたい握力が15キロ以下になると転倒するようになり、骨折します」

女性では85歳を超えると15キロ以下になる方が多いそう。

「次のポイントとしてはフレイル、加齢によって身体が弱って要介護へと移行していく状態ですね。病気や怪我をする方は70歳での握力が男性は握力28キロ未満、女性が18キロ未満になります。70歳の平均握力は男性が38キロ、女性が24キロです。握力だけで、危険サインが手軽にわかります」

握力計はネット通販などで簡単に購入できる。価格も1,000円程度だ。

「自分の筋力の有無がわかったら、どこを鍛えればいいのか？ 大きな筋肉を鍛えるのが効果的なので、太ももとお尻から始めるといいと思います。これから自宅で簡単に始められるトレーニングをいくつか紹介しますが、60歳以上の高齢者には、効果的なマシンの使い方がわかるパーソナルジムをオススメします。もちろん、パーソナルトレーナーをつけると月3〜4万円はかかり、継続が難しい。だから、安価なジムへの指導活動も積極的に行っています。筋力を鍛え始めるのに、遅すぎることも早すぎることはない。できたら50代には始めていただきたいですね」

【酒向流・この動きでラクラク筋肉増強】

★立ち座り（連続30回×朝昼晩）

（1）椅子に座った状態から立ち上がる。このとき膝はギュッと伸ばし、お尻（股関節）は前に突き出す

（2）お辞儀をして、そのまま椅子に座る

「これがいちばん簡単なトレーニングです。高齢者はドスンと座ると圧迫骨折を起こすので要注意。このトレーニングを続けると転倒しなくなります。外歩きをバンバンされたい方は毎回50回に増やしましょう。物足りない方はペットボトルなどを持ちながら。僕は10キロのダンベルを両手に持ってやっています」

★腕立て伏せ（1日20回）

「腕立て伏せが20回できる身体は、かなりしっかりしています。腕立て伏せが難しい場合は、膝をついた“膝立て伏せ”や、壁に手をついて行う“壁立て伏せ”からやってみましょう」

★腹筋（30回×朝晩）

「寝た状態から、背骨を床につけたまま肩甲骨だけを起こせばOKです。背骨や腰骨が浮かないように気をつけて。反った状態でやると腰を痛めます。ベッドの上で行ってもいいのですが、柔らかいと少し大変かもしれません。床でやるほうが楽だと思います」

★背筋（回数問わず）

「最初はうつ伏せ状態から上半身はほとんど上がらないと思います。慣れてくると5センチ、10センチと上がるようになっていきます。20センチくらいを目指しましょう。“だんだん上がるようになってきた”がモチベーションになります」

幸せな人生を送るために…

筋力増強だけでなく“心を整える”ことも酒向医師は提唱している。

「日々を幸せに生きていくためには、最低3つが必要です。日々、“楽しいことがある”“気持ちのいい生活ができる”“会いたい人がいる”。その内容は人それぞれになりますが、この3つのために自ら計画を立てて生活を送れると、認知症予防になります。70歳を過ぎてから、特に何の計画も立てずにふんわり過ごしていると、家にこもるようになる。すると80歳くらいできっちり認知症になっていきますね」

さらに酒向医師は、高齢者こそ“伴侶性”を高めることを大切だと話す。

「高齢になってくると、大事なものは居心地のいい場所……つまり自宅です。自宅をきれいに保てているうちは、認知症ではありません。掃除がめんどくさくなるのは認知症の危険サイン。また家庭＆社会での役割があることも重要です。高齢になってくると“孫が可愛い”になってしまう方がすごく多いんです」

孫の教育方針のズレを期に子ども夫婦から距離を取られ、鬱になる……は“あるある”なのだそう。

「高齢者こそ孫離れをして、伴侶を大切にすることが大事です。もちろん、今更ベタベタするわけではなく、適度な距離感を保ちながら。定年後は家にこもり、家族以外の人とコミュニケーションを取らなくなる男性は少なくありません。ずっと夫が家にいたら、妻は息苦しい（笑）。高齢男性はちゃんと外に出かけ、ゆるくても頭を使った仕事をしたり学んだりしながら、認知機能をキープ。同様に、高齢女性はゆるくても家事を続けることで、衰えを防げます」

心身健やかで、幸せな人生を最期の最期まで送るために、今からできることはたくさんある――。

長嶋茂雄氏、山田太一氏らが信頼した酒向医師。【記事前編】では、そのメソッドを紹介している。

取材・文／池谷百合子

フリーライター。これまでに芸能人や著名人を500人以上インタビュー。

デイリー新潮編集部