Âç¸ç¡õÀîÅçÌÀ¤¬¡È¥Ù¥¹¥È¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¥³¥ó¥È¡É¤ò·èÄê¡ªÀîÅç¤¬¼ã¼ê»þÂå¤ËÌÜ·â¤·¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¤Î¡È¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¡É¤È¤Ï!?
9·î8Æü¡Ê·î¡Ë24:29¡Á24:54 ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤Î¡Ö³«±é¤Þ¤Ç30ÉÃ¡ªTHE ¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯GP¡×¡£MCÂç¸ç¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤ë¤ªÂê¤«¤é·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬30ÉÃ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¤òºî¤ê¡¢Â¨¶½¤ÇÈäÏª¤¹¤ëÄ¶Â¨¶½¥³¥ó¥ÈÈÖÁÈ¡£
¢¨·ÏÎó¶É¤ÎÊüÁ÷Æü»þ¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³Æ¶É¤ÎÈÖÁÈÉ½¤ò¤´³ÎÇ§²¼¤µ¤¤¡£
º£Ìë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿Á´704ËÜ¤ÎÂ¨¶½¥³¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÀéÄ»¡¦Âç¸ç¡¢óÊÎÛ¡¦ÀîÅçÌÀ¸·Áª¤Î¥³¥ó¥È¤òÆÃÊÌ¤Ë¸ø³«¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿Ì¤¸ø³«¥³¥ó¥È¤â¡ª
·ÝÎò31Ç¯¤Î¥Á¥å¡¼¥È¥ê¥¢¥ë¡¦ÆÁ°æµÁ¼Â¤¬¡¢¼¡Ä¹²ÝÄ¹¡¦²ÏËÜ½à°ì¡¢ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤ÈÄ©¤ó¤À¤ªÂê¡Ö¤³¤Á¤é²Ë¤¹¤®ÇÉ½Ð½ê ¤Ê¤«¤è¤··Ù»¡´± ¡Á±Ç²è¡ØÍÙ¤ëÂçÁÜººÀþ¡Ù¤Î¥¨¥¥¹¥È¥é¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î´¬¡Á¡×¡£¥³¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿°ì¸À¤Ë¡¢Âç¸ç¤¬¡Ö¥Ù¥Æ¥é¥ó¤À¤«¤é¡¢´é¤ËÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÀä»¿¡£ÆÁ°æ¡¢ÞÕ¿È¤Î°ì¸À¤È¤Ï!?
¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤¬Ä©Àï¤·¤¿¤ªÂê¡Ö²øÃÌÏÃ¤Ê¤Î¤Ë¡ÈÉÝ¤¬¤é¤»¤ëÆ»¶ñ¡É¤¬ÊÑ¤¹¤®¤ë¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³¤ÎÁ´¤¯Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤¥ª¥Á¤Ë¡Ä¡ª¥Á¥ã¥ó¥¹Âç¾ë¤Î½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ì½Ð¤Ê¤¤¤è¡ª¡×¡ÖÅ·ºÍ¤ä¤ó¡ª¡×¤ÈÂç¸ç¡õÀîÅç¤ÏÂç¶½Ê³¡ª
¥È¥ì¥ó¥Ç¥£¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¡¦¤¿¤«¤·¤¬¡¢¥²¥¹¥È¤Î¤¨¤Ê¤³¤ÈÄ©Àï¤·¤¿¥³¥ó¥È¡Ö¤Ç¤·¤ã¤Ð¤ë¤Ê¤¡ ÀèÂåÅí¿§¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡×¤¬¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¥³¥ó¥È¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Âç¸ç¤ÈÀîÅç¤«¤éÁí¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬¡£Âç¸ç¤¬¡Ö¤³¤ó¤Ê¤â¤ó¤Ï¡¢¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¤¿¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤«¡×¤È¾Ð¤¤¡¢ÀîÅç¤Ï¡Ö¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤«¤·¤ÎÄÌ¾ï±¿Å¾¤ä¤«¤é¤Í¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÏÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢ÀîÅç¤¬¼ã¼ê»þÂå¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¡È¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¡É¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡ªÇ¯Ëö¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö»ÖËà¥¹¥Ú¥¤¥óÂ¼¡×¤Ç¤ÎµÈËÜ¶½¶È¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢ÀîÅç¤¬ÌÜ·â¤·¤¿¾Ð¤¤ÈÓ¡¦À¾ÅÄ¹¬¼£¤Î¡È¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¡É¤È¤Ï!?
¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔÌ¤¸ø³«¥³¥ó¥È¤Ï¡¢¼íÌî±Ñ¹§¡¢¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¥À¥Ç¥£¡¦ÅÆ¤¬2¿Í¤ÇÄ©Àï¤·¤¿¤ªÂê¡ÖGACKT¤ÎÌ¤È¯É½¶Ê¡×¡£ÊüÁ÷¼Ü¤ÎÅÔ¹ç¤Çµã¤¯µã¤¯¥«¥Ã¥È¤·¤¿Çú¾Ð¥³¥ó¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î°ìËÜ¤ò¤ªÆÏ¤±¡ª
¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤Î¥é¥¹¥È¤Ë¤Ï¡¢Á´704ËÜ¤ÎÃæ¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤¿¡È¥Ù¥¹¥È¤Ò¤Í¤ê½Ð¤·¥³¥ó¥È¡É¤òÈ¯É½¡£Âç¸ç¤ÈÀîÅç¤¬Áª¤ó¤À¡¢²¿ÅÙ¸«¤Æ¤â¾Ð¤¨¤ë¼î¶Ì¤Î°ìËÜ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡ª
¢£½Ð±é
MC¡§Âç¸ç¡ÊÀéÄ»¡Ë
¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¡§¹õÅÄ¤ß¤æ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
¿³ºº°÷Ä¹¡§ÀîÅçÌÀ¡ÊóÊÎÛ¡Ë