Æ²ËÜ¸÷°ì¡ß²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥­¤Î¿·ÈÖÁÈ¡Ø¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó!!¡ÙÊüÁ÷·èÄê¡ªÀ¤³¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¤òÅ°ÄìÄ´ºº

Æ²ËÜ¸÷°ì¤È²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¥¨¥ó¥¿¥á¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤ë2¿Í¤òMC¤Ë·Þ¤¨¤¿¿·ÈÖÁÈ¡Ø¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó!!¡Ù¤¬10·î6Æü¤è¤ê¡¢Ëè½µ·îÍË23:15～23:45¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¢£Æ²ËÜ¤È²ÃÆ£¤¬¡ÔÀ¤³¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¡Õ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡ª
Æ²ËÜ¤Ï¡ÔÄë¹ñ·à¾ì»Ë¾åºÇÇ¯¾¯ºÂÄ¹¡Õ¤òÌ³¤á¤¿2000Ç¯11·î½é±é¤Î¡ØMILLENNIUM SHOCK¡Ù°ÊÍè¡¢24Ç¯Â³¤¤¤¿¥ß¥åー¥¸¥«¥ë¡ØSHOCK¡Ù¥·¥êー¥º¤Ç¡¢ÉñÂæ¿Í¤È¤·¤Æ¤ÎÁ¯Îõ¤ÊºÍÇ½¤¬³«²Ö¡£2005Ç¯¤«¤é¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¡¦ÆâÍÆ¤È¤â¤Ë°ì¿·¤·¤¿¡ØEndless SHOCK¡Ù¤Çºî¡¦¹½À®¡¦±é½Ð¡¦¼ç±é¤ò¤¹¤Ù¤ÆÃ´Åö¤·¡¢¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ê³¬ÃÊÍî¤Á¤ä¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¡¢»¦¿Ø¤Ê¤É¡¢°µ´¬¤Î±é½Ð¤Ç´ÑµÒ¤Î¿´¤òÄÏ¤ßÂ³¤±¤¿¡£¤Þ¤¿2024Ç¯5·î¤Ë¤Ï¸ø±é²ó¿ô¤¬2018²ó¤ËÃ£¤·¡¢¡Ô¹ñÆâ±é·à¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÌò¤Ê¤·¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éºÇÂ¿¾å±éµÏ¿¡Õ¤ò¹¹¿·¡£Æ±Ç¯11·î¤Ë2128²óÌÜ¤Î¸ø±é¤ò¤â¤Ã¤Æ¡¢¥·¥êー¥º¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¸å¤â¡¢¸ì¤êÁð¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢²ÃÆ£¤ÏNEWS¤Î¥á¥ó¥Ðー¤È¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤òÅ¸³«¤¹¤ëÃæ¡¢2012Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¥Ô¥ó¥¯¤È¥°¥ìー¡Ù¤Ç¾®Àâ²È¥Ç¥Ó¥åー¡£Æ±ºî¤Ï2016Ç¯¤Ë±Ç²è²½¡£Îà¤Þ¤ì¤ÊÉ®ÎÏ¤ÏÊ¸ÃÅ¤«¤é¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢2020Ç¯¤Ë¾å°´¤·¤¿¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Íー¥È¡Ù¤Ç¤ÏÂè42²óµÈÀî±Ñ¼£Ê¸³Ø¿·¿Í¾Þ¤ÈÂè8²ó¹â¹»À¸Ä¾ÌÚ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£¡Ô¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ»Ë¾å½é¤ÎÊ¸²½¾Þ¼õ¾Þ¡Õ¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¥ª¥ë¥¿¥Íー¥È¡Ù¤È¡Ø¤Ê¤ì¤Î¤Ï¤Æ¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Ä¾ÌÚ¾Þ¸õÊä¤Ë¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¤½¤ÎÉ½¸½ÎÏ¤ÏÇ¯¡¹¸ü¤ß¤òÁý¤·¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÇÐÍ¥¡¦¾®Àâ²È¡¦·àºî²È¡¦±Ç²è´ÆÆÄ¡Ä¤ÈÂ¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç³èÌö¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó!!¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÆ²ËÜ¤È²ÃÆ£¤¬¡ÔÀ¤³¦¤ÎÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¡Õ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£ÉñÂæ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê·Ý½Ñ¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¤ËÀºÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ë2¿Í¤¬¡¢SHOW¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÂ¿ºÌ¤Ê¥²¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÉñÂæ¤Î³Ú¤·¤µ¤òÀ¤¤Ë¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
¢£ÈÖÁÈ¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢ÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¤Î¤¹¤Ð¤é¤·¤µ¤¬´ÝÊ¬¤«¤ê¡ª
¥Ö¥íー¥É¥¦¥§¥¤¤ä¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤À¤±¤¬¡¢SHOW¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª ËÜÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡ÔÁÛÁü¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÉñÂæ¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¡Õ¤ò¡¢Æ²ËÜ¤È²ÃÆ£¤¬VTR¤Ç´Õ¾Þ¡£2¿Í¤¬±Ô¤¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ーÌÜÀþ¤â¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊSHOW¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅ°ÄìÄ´ºº¡£¤Þ¤¿¡¢²ÎÉñ´ì¡¦2.5¼¡¸µ¡¦¸½Âå±é·à¡¦ºÇ¿·¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ê¤É¡Ä¡Ô°ì¸«Æñ¤·¤½¤¦¤À¤¬¡¢¸«Êý¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð³Ú¤·¤á¤ë¥¨¥ó¥¿¥á¤Î¿¿¿ñ¡Õ¤â¿¼ËÙ¤ê¡£¤½¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤¿¥²¥¹¥È¤ò¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¾·¤¡¢±ü¿¼¤Ì¥ÎÏ¤ò¸ì¤ê¿Ô¤¯¤¹¡£Éßµï¤¬¹â¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸ø±é¤Ç¤â¡Ö½µËö¤Ë¸«¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡ª¡×¤È»×¤¨¤ëÁí¹ç¥¨¥ó¥¿¥á°ÆÆâÈÖÁÈ¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áSHOW¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆ²ËÜ¤È²ÃÆ£¤¬ÅÁ¤¨¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î½Õ¡¢ÍÌÀ¤Ë³«¶ÈÍ½Äê¤ÎÅìµþ¥É¥êー¥à¥Ñー¥¯¡ÊTDP¡Ë¤È¤ÎÏ¢Æ°¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÏÈ¤òÄ¶¤¨¤¿³Ú¤·¤µ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤Î¤³¤È¡£Æ£ËÜ¼þÆó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤«¤é¤Î¥³¥á¥ó¥È¤âÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ø¸÷°ì¡õ¥·¥²¤ÎSHOW¥Þ¥ó!!¡Ù
10/06¡Ê·î¡Ë¤è¤êËè½µ·îÍË23:15～23:45¡Ê¢¨°ìÉôÃÏ°è¤ò½ü¤¯¡Ë
MC¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡¡²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥
DOMOTO OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/8?ima=0422
Æ²ËÜ¸÷°ì OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/163?ima=0705
NEWS OFFICIAL SITE
https://www.elov-label.jp/s/je/artist/J0005
²ÃÆ£¥·¥²¥¢¥ OFFICIAL X¡ÊµìTwitter¡Ë
https://x.com/shige_no_hitori