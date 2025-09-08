阪神ファンで知られるタレントの千秋が7日、自身のインスタグラムを更新し、阪神の優勝を祝福した。

千秋は「阪神優勝した！なんと2年ぶり。20年に1回くらいって覚悟してたはずなのに、すぐだった。しかも史上最速、早過ぎて疑ってるうちに本当に優勝しちゃった。幸せ」と書き始め「頼もしい選手のみなさん、コーチ、スタッフ、球団関係者、阪神園芸のみなさん、阪神タイガースに関わる全ての方々、ありがとうございます。生まれた時から阪神ファン。人生で数回しか味わえないこの喜びは最高です」と感謝。

また、「そして、藤川球児監督 藤川監督が誕生してまだ1年も経っていない。監督になってから再会した時、解説で聞いていた通り、相変わらず話がわかりやすくて、頭が良くて、そしてメジャーや社会人野球も経験したことで広い視野を持っていた。そして、自分のSNSは全て閉鎖し、藤本コーチや安藤コーチをはじめ、全てのスタッフ陣を信頼し、岡田前監督のアドバイスも頭に入れ、阪神の監督としてどう振る舞うかのビジョンが最初からあった。物凄く頼もしかった」とした。

さらに「前にお会いしたのは、2003年頃。『僕なんてまだ脇役ですから。井川みたいなスターとは違いますから』と当時かなり面白い自虐ネタを聞いた気がするんだけど、あれは幻だったと思う。今、わたし達の目の前には、これからの阪神を委ねるであろう名監督がいる。そう、まだ若いのだ。あと何十年も任せられる！これからも辛い時も苦しい時も、わたし達阪神ファンは、阪神タイガースを応援することを誓います。（ネットで誰かに対して、口汚く文句や悪口を書くのは自分たちの首を絞めることになるので辞めた方がいいと思うのです。お家とかで関係者に聞こえないところで言うのは人それぞれだとは思うけど）それにしても9回に岩崎投手が出てきた時、藤川監督の現役時代の登場曲、リンドバーグの『every little thing every precious thing』が流れた時は全員涙腺崩壊だったよね」と、明かした。

最後に「生まれた瞬間から、虎の英才教育でわたしをこのような（多少イタい）虎姫に育て上げた父が元気なうちに、何度も味わってもらいたい。常勝軍団になって欲しいな。今年はドジャースvs阪神戦を始め、いっぱい現地観戦をしました。阪神タイガース、優勝おめでとうございます。ありがとうございます」と願った。