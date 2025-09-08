女優の吉田羊が7日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜夜10・00）に出演。プライベートでも仲の良い俳優がVTR出演し、吉田の素顔を明かした。

「ようようコンビ」として仲がいいと登場したのは俳優の大泉洋。「近年ボウリングにはまりまして、吉田羊さんもボウリングお好きなんですよ。私が羊さんにマイボウルをプレゼントしたり。そうすると、今までやっていたボウリングと変わっちゃうから、吉田羊ちゃんにしたら、マイボールを作った方が一旦、スコアが下がった。ちょっと大泉のせいでヘタになっているみたいな気持ちになっているかも」と語った。

また、吉田については「クールで大人っぽいイメージ？ちゃんちゃらおかしい。あの人はね、現場では本当にクラスにいるお調子者ですよ。ごっこを仕掛けてくるんです。延々と現場にやってきたエキストラの方を演じていらっしゃるんです。遊んでいるうちに、助監督にイラっとされているみたいな。大泉、吉田やめろ！てなっちゃう」と暴露。吉田も「ちょっとした小芝居」と明かし「楽しいことは大好きで。お相手が大泉さんですから。何を仕掛けても応えてくれますし」と笑った。

大泉は「とにかく吉田羊さんの久留米弁が好きで」と、台本のセリフを久留米弁に“翻訳”して話してもらうのを頼んだりするとし「とにかく現場は吉田羊の取り合い。みんな吉田羊と話したくて」と語った。さらに「人を喜ばせるのがお好きなんじゃないでしょうか。楽しくみんなでいられるようにとか、クランクアップとかで自分の現場がなくても来てくれたりとかね。気持ちよく仕事ができます」と絶賛。

最後に「若干ふざけすぎて、もうちょっと芝居に集中させてほしい時もありますけど、」と言うと、吉田は「そうなんだ…ごめんなさい！」と謝罪。だが、続けて「吉田羊さんとずっと仕事をしていたいと思いますね」という言葉には笑顔でうなずいていた。