ÆÈÁöºå¿À¤Î¥¡¼¥Þ¥ó¡¦Âç»³ÍªÊå¡Öº£Ç¯°ìÈÖ¸Ø¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¡×¡ÄÍ¥¾¡¼êµ
¡¡¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç£²Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡£
¡¡ÂÇÀþ¤ÎÃæ¼´¤òÃ´¤Ã¤¿Âç»³ÍªÊåÁª¼ê¤¬¼êµ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡þ
¡¡½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤¬»Ï¤Þ¤ëÁ°¡¢Æ£Àî´ÆÆÄ¤«¤éÄ¾ÀÜ¡¢¡Ö£µÈÖ¤Ç¡×¤Èµ¯ÍÑË¡¤òÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£ÂÇ½ç¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤Î°ì¸À¤Ç¡Ö¤è¤·¡¢´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂÇÅÀ¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë±þ¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÂÇ¤ÁÊý¤äÅêµå¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ï¤³¤Î£±Ç¯¡¢¤«¤Ê¤êÊÑ¤¨¤¿¡£
¡¡ÂÇÅÀ¤òµó¤²¤ë¾å¤ÇÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¹¥µ¡¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¥Ü¡¼¥ë¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤òÅö¤Æ²¿¤«¤òµ¯¤³¤¹¤³¤È¡£Åê¼ê¤Î¥ì¥Ù¥ë¤âÇ¯¡¹¸þ¾å¤·¡¢Âç¿¶¤ê¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¡ÖÃúÇ«¤Ë¡¢ÃúÇ«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤«¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÃúÇ«¤Ë¤¤¤¤¹¤®¤ÆÄ¹ÂÇ¤¬¸º¤ê¡¢¶¯¿¶¤È¤Î»È¤¤Ê¬¤±¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤Î¡Ê¿¹²¼¡¢º´Æ£µ±¤Î¡Ë£³¡¢£´ÈÖ¤¬¹¥µ¡¤ÇËÞÂà¤·¤¿¸å¤ÎÂÇÀÊ¤Ï¡¢ÆÃ¤Ë°Õ¼±¤·¤¿¡£Áö¼Ô¤ò¤«¤¨¤»¤ì¤Ð¡¢£²¿Í¤Ï¼¡¤ÎÂÇÀÊ¤Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤Îµ¤»ý¤Á¤ÇÆþ¤ì¤ë¡£¤¿¤À¡¢£²¿Í¤ÎÂÇ·â¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥·¡¼¥º¥óÁ°¤Ï¡ÖËÍ¤¬»Ù¤¨¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤¬°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤Ï²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢ËÍ¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤»Å»ö¤â¤¢¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡ÊÆâÌî¥´¥í¤Ê¤É¤Ç¡ËÁö¼Ô¤ò¿Ê¤á¤ëÂÇ·â¤Ï¤½¤Î°ì¤Ä¡£ÂÇÎ¨¤Ï²¼¤¬¤ë¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ïµ¾À·¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤Î©¾ì¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÌò³ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡¡¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¤³¤ì¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»î¹ç¤òÉ¬»à¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤ÏÁ´»î¹ç¤«¤Ê¡£»î¹ç¤´¤È¤ËÈ¯¸«¤äÈ¿¾Ê¡¢²ÝÂê¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡ºòÇ¯¤Î¥ª¥Õ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥ÈÀë¸À¸å¡¢»ÄÎ±¤ò·è¤á¤¿ÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ë¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¡£¤·¤Ã¤«¤ê¹Í¤¨¤Æ·èÃÇ¤·¤Æ¡×¤È²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤¯¤ì¤¿Î¢Êý¤µ¤ó¤ÎÂ¸ºß¤¬¤¢¤ë¡£Ç¯Îð¤ò½Å¤Í¡¢Îý½¬¤ä»î¹ç¤Ë½¸Ãæ¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¤è¤ê´¶¼Õ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¡¢°ìÈÖ¸Ø¤ì¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¡£¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Í¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ»ÄÎ±¤·¤¿¤Î¤Ç¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤ÏÁ´Á³¥À¥á¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤¿¤³¤È¤Ç¤¤¤¤£±Ç¯¤Ë¤Ç¤¤¿¤È»×¤¦¡£¡Êºå¿ÀÆâÌî¼ê¡Ë