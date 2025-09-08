自民党総裁選実施へ　午前に臨時役員会を開催　選管で投票方式など検討　”ポスト石破”に向け小林氏「仲間と相談」

石破首相が7日夜に記者会見を開き、辞任する意向を明らかにしました。

一方、辞任に伴う自民党の総裁選挙が実施されることになりました。

いわゆる“石破おろし”を巡り、8日に予定されていた総裁選の前倒し要求の意思確認は行われません。

石破首相：

意思確認に進んでは、党内に決定的な分断を生みかねない。

自民党・森山幹事長：

党を二分するようなことはあってはならない。

自民党では、前倒しを求める書面提出などの手続きが取りやめとなる一方、8日午前に役員会が臨時で開かれます。

党内に石破首相が正式に辞意を示し、総裁選の管理委員会が投票方式などの検討に入ることになります。

新たな焦点となる“ポスト石破”の動きでは、2024年の総裁選に出馬した小林鷹之元経済安保相が7日夜、記者団の取材に応じました。

自民党・小林鷹之元経済安保相：

党所属国会議員の1人として、自分自身に何ができるのかということにつきましては、また仲間としっかりと相談をしていきたい。

小林氏は、自身が立候補するかについて明言を避けつつ、次の総裁選が「党再生のラストチャンス」との思いを述べました。