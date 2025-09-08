◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日~9月7日、タイ)

大会最終日の3位決定戦で日本(FIVBランク5位)は、ブラジル(同2位)と対戦し、2-3(12-25、17-25、25-19、29-27、16-18)のフルセットで敗戦。キャプテンの石川真佑選手は試合後、コート上で涙を流しました。

2セットを先に奪われ苦しい展開となりますが、第3、4セットと大接戦で制して最終ゲームへ。2度のマッチポイントを握ったものの、あと一本が届きませんでした。

チームは佐藤淑乃選手が34得点、石川選手が23得点と攻撃陣をけん引。

それでも石川選手は「最後、(ボールを)ああいう場面で持ってきてくれる、託してくれる選手にはなっていますけれど、そこをとりきるっていうのが私が目指しているところなので、迷いなく思いっきりとんだんですけれど、止められて負けてしまった、その事実は変わらない」と涙目で語ります。

チームの成長について聞かれると、しばらく言葉をつまらせ、「このチームのキャプテンとして今シーズンが始まって、言葉で伝えるのはキャプテンのあり方ですけれど、自分はプレーで引っ張ることしかまだできていない。オリンピックまでに自分が成長する期間だと思います」と前を向きました。

今年はネーションズリーグに続き、世界選手権と大きな世界大会でメダルにあと一歩届かず4位。

今後へ向けて、「今シーズンはベスト4を超えられなかった。勝ち切れなかった悔しさがありますけれど、これが私たちにとって成長できるきっかけになりましたし、一人一人が所属チームに戻って、さらに成長して、またみんなで集まって、またレベルアップしたチームを皆さんにみてほしい」と力を込めました。