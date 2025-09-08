¡Ú¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°½ç°ÌÉ½¡ÛÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÄËº¨3Ï¢ÇÔ¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÏ¢¾¡»ß¤Þ¤ë¤âÍ¥¾¡M¤Ï1¤Ä¸º¤ê¡Ö15¡×¤Ø
¥×¥íÌîµå¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ï7Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç3»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï4°Ì³ÚÅ·¤ÈÂÐÀï¡£2²ó¡¢ÌîÂ¼Í¦Áª¼ê¤Î¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ÇÀèÀ©¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ü¥¤¥ÈÁª¼ê¤Ë2ÂÇÀÊÏ¢Â³¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢µÕÅ¾Éé¤±¡£Ï¢¾¡¤¬5¤Ç¥¹¥È¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¾¡¤Ã¤¿³ÚÅ·¤Ï¥Ü¥¤¥ÉÁª¼ê¤¬¥Á¡¼¥àÍ£°ì¤Î2·åËÜÎÝÂÇ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2°ÌÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï3°Ì¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¡£ÀèÀ©¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢2-2¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤Æ·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï¡¢4ÈÖ¼ê¤Îã·Æ£Í§µ®ºÈÅê¼ê¤¬À¾Ìî¿¿¹°Áª¼ê¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÄËº¨¤Î3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥Æ¤ÏÅ¨ÃÏ¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢4²ó¤Þ¤Ç¤Ë4ÅÀ¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¾®ÅçÏÂºÈÅê¼ê¤¬8²ó2¼ºÅÀ¤ÎÎÏÅê¤Ç8¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿À¾Éð¤Ï18ºÐ¤Î¹âÂ´¥ë¡¼¥¡¼¼Ä¸¶¶ÁÅê¼ê¤¬5²óÅÓÃæ4¼ºÅÀ¤Ç¹õÀ±¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î·ë²Ì¡¢¼ó°Ì¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬ÇÔ¤ì¡¢Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬1¤Ä¸º¤ê¡Ö15¡×¤Ø¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Îº¹¤Ï4¥²¡¼¥à¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¢¦7Æü¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°·ë²Ì
¢¡³ÚÅ· 4-2 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú³ÚÅ·¡ÛÆ£°æÀ»(6¾¡5ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¾¾ËÜÀ²(6¾¡5ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú³ÚÅ·¡ÛÆ£Ê¿¾°¿¿(2¾¡2ÇÔ8S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú³ÚÅ·¡Û¥Ü¥¤¥È9¹æ¡¢10¹æ¡¢ÂÀÅÄ¸÷1¹æ
¢¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹ 3-2 ÆüËÜ¥Ï¥à
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û´äÖ¿æÆ(4¾¡0ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡Ûã·Æ£Í§µ®ºÈ(0¾¡1ÇÔ1S)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡ÛºÍÌÚ³¤æÆ(2¾¡1ÇÔ2S)
ËÜÎÝÂÇ¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº10¹æ
¾¡ÍøÅê¼ê¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û¾®ÅçÏÂºÈ(8¾¡7ÇÔ)
ÇÔÀïÅê¼ê¡ÚÀ¾Éð¡Û¼Ä¸¶¶Á(0¾¡1ÇÔ)
¥»¡¼¥Ö¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Û²£»³Î¦¿Í(2¾¡3ÇÔ5S)
ËÜÎÝÂÇ¡Ú¥í¥Ã¥Æ¡Ûº´Æ£ÅÔ»ÖÌé4¹æ¡ÚÀ¾Éð¡ÛÅÏÉôÀ»Ìï9¹æ