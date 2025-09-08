ABCラジオ「緊急放送 おめでとう！阪神タイガース！ おはようパーソナリティ 虎道の先の栄冠スペシャル」が8日未明、放送された。

早朝の人気番組「おはようパーソナリティ」（月〜金曜午前6時30分）の小縣裕介アナウンサー（53）が深夜に登場。「おめでとうございます！ 0時30分からの特別編成です」と声を弾ませた。

続いて日刊スポーツの寺尾博和記者が「優勝」を伝える号外をスタジオに持参。「僕の予想では14日の優勝でしたが、思いのほか早く決まりましたね」と阪神の強さに驚いていた。「10日には（日刊スポーツの）記念グラフが出ることをちゃんと伝えるよう、会社に言われてきました」とPR。

阪神ファンの漫才コンビ「ますだおかだ」増田は電話で出演した。「8日は朝早くから東京で仕事。7日の昼まで大阪にいたけれど、泣く泣く移動しました。優勝の瞬間はテレビで見てました。甲子園にいられない悔しさから、カープを応援してしまいました」と、複雑なコメント。MVP候補について問われると「悩むけれど、坂本選手。8月以降の投手陣は防御率1点台という素晴らしさ。乗りに乗っていましたね」と評価した。

選手のゲストでは、ショートの定位置を争った木浪、小幡、熊谷がそろって出演した。この日のスタメンが木浪だったことから、解説者の下柳剛氏が「小幡君は『きょうのスタメンは俺と違うのか！』と思わなかった？」と直球質問。小幡は、やや口ごもりながら「まあまあ、ハイ…」と返答した。