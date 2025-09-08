◇第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ（9月5日〜14日、沖縄）

各組の上位3チームが次のラウンドへ進めるオープニングラウンド。7日に第3戦の6試合が行われました。

グループAの日本は、ともに2連勝のキューバと対戦。3回に為永皓選手(横浜)、阿部葉太選手(横浜)、奥村凌大選手(横浜)の横浜高校クリーンアップの3連打に相手のミスも絡み2点を先制。5回にも8番捕手の横山悠選手(山梨学院)が好機でレフトへタイムリーを放ち、リードを広げます。

投げては左腕の下重賢慎投手(健大高崎)が4回まで2安打無失点の力投。2番手の西村一毅投手(京都国際)が2回2/3無失点、奥村頼人投手(横浜)が最後の1人を抑え、2試合で18得点をあげていたキューバ打線を無失点リレー。グループAでは唯一開幕から3連勝となりました。2勝1敗でキューバ、プエルトリコが並びます。韓国と南アフリカの一戦は、韓国が13−0でリードしていたものの豪雨でサスペンデッドとなっています。

グループBでは、アメリカがドイツとの全勝対決に勝利で3連勝。8日各組オープニングラウンド第4戦目が行われます。

▽7日の結果

【グループA】

プエルトリコ 6−2 イタリア

日本 3−0 キューバ

韓国 − 南アフリカ

【グループB】

オーストラリア 15−3 中国

アメリカ 9−3 ドイツ

チャイニーズ・タイペイ 2−1 パナマ

▽日本の日程＆結果＜オープニングラウンド＞5日 〇 4−1 イタリア6日 〇 4−2 韓国7日 〇 3−0 キューバ8日 南アフリカ9日 プエルトリコ