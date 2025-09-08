お笑いタレント有吉弘行（51）が7日放送のJFN系ラジオ番組「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER」（日曜午後8時）に生出演。U−NEXTで独占配信される「芸人キャノンボール」シリーズ最新作の収録に参加したと明かした。

「私、足の指を骨折してから2週間と3日4日経つんですけど、先生の方から恐らくギプスが取れると言っていただきまして。しかし骨折したまま、ハードな仕事やってまして」と切り出した。

「『有吉の壁』（日本テレビ系）で7キロ歩いて。散歩番組もやって。さらに昨日、『芸人キャノンボール2025』、U−NEXTでやるんですけど。以前はTBSでやってました、9年前。2回やってるんですかね。とにかくハードな企画なんですけども、昨日やってきて」と語った。

そして「朝4時。4時起きで静岡御殿場に集合。そっからいろいろ企画やって終わったのが夜中の3時半。家帰ったのが5時半ということで、25時間…51歳」と声を絞り出した。

さらに「いいのか悪いのか。まぁ印象深い夏の思い出になりました。鵠沼海岸いったり、恵比寿でカラオケ大会やったり。まだ暑いから。渋滞もすごくて。大変だった。24時間（テレビ）よりもハードな仕事」と語った。「もともとの終わりは（午後）11時半予定だったから。それが3時半」と説明した。

同作のプロデューサーはTBS系「水曜日のダウンタウン」の演出を手がける藤井健太郎氏。配信は11月28日。TBS系で2016年1月と同年8月の2回放送されており、今回が9年ぶりの復活となる。有吉チームは有吉弘行、おぎやはぎの矢作兼と小木博明、劇団ひとり。